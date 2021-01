Je to vlastně dobrá zpráva. Když se Český statistický úřad v rámci naučně-zábavného projektu Minisčítání zeptal skoro 19 tisíc dětí ve věku 9 až 15 let, kdo je jejich vzorem, jasnou volbou číslo jedna byl jejich rodič. Ale hned na druhém místě se umístil influencer či youtuber. Tedy člověk, který se - zjednodušeně řečeno - předvádí na sociálních sítích a snaží se zaujmout a ovlivnit své publikum.

I další odpovědi ukázaly, jak jsou internet a sociální sítě pro děti důležité. Se svými spolužáky komunikují především na sociálních sítích, případně si píší zprávy přes SMS či aplikaci WhatsApp. Jen necelá pětina dětí se se svými kamarády nejčastěji baví osobně.

(Minisčítání se ale uskutečnilo loni od počátku listopadu do poloviny prosince, odpovědi tedy mohly být ovlivněny koronavirovou situací a protiepidemickými opatřeními vlády).

"Email, který je pro dospělé významný nástroj, byl pro děti tohoto věku naprosto zcela okrajový způsob komunikace," říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

A zatímco pro střední a starší generaci Čechů je symbolem sociálních sítí Facebook, u školáků na druhém stupni to neplatí. Mezi dětmi od 13 let do 15 let vítězí Instagram a YouTube. Facebook obsadil až třetí pozici.

Dívky více preferují obrázkový Instagram, chlapci pak "frčí" relativně více na videoportálu YouTube.

Na internetu nebo hraním počítačových her tráví školáci denně nejčastěji 2 až 3 hodiny. Více než pět hodin sedí před obrazovkou či displejem 15 % dětí. Logicky se to ale liší podle věku. V případě patnáctiletých je to už skoro čtvrtina.

Zbývá pak dětem čas třeba na čtení knih? Třetina z nich uvedla, že přečte za rok pět a více knih. Ale desetina ani jednu. A opět záleží na věku. Zjednodušeně řečeno: čím starší, tím více nečtenářů.

"Z pohledu naší generace, která s nadsázkou usínala s Večerníčkem, chodí děti spát poměrně pozdě," říká k dalšímu zjištění předseda ČSÚ Rojíček.

Nejčastěji zamíří do postele až ve 22 hodin. Ale co je zarážející: 4 % desetiletých dětí chodí spát o půlnoci či později. U patnáctiletých je to pak 34 %, tedy více než třetina.

Děti se podle výsledků Minisčítání celkem významně zapojují do domácích prací. Nejčastěji pomáhají s vysáváním, mytím nádobí či vařením. "Obecně se více zapojují dívky, s výjimkou práce na zahradě, kde více pomáhají chlapci," podotýká Rojíček z ČSÚ.

A jedna dobrá zpráva na konec: Víte, co je pro děti ve věku 9 až 15 let nejdůležitější? Rodina. Vybralo ji 63 % účastníků Minisčítání. S velkým odstupem pak následuje zdraví (13 %) a kamarádi (12 %). Pro starší děti význam rodiny postupně klesá a na důležitosti nabývají kromě zdraví a kamarádů také štěstí, volný čas a peníze.