ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Nechtěli jsme jen tak sedět doma a pořád dokola sledovat zprávy o koronaviru, tak jsme vzali dceru, psa a vyjeli do Beskyd. Je tady vždycky krásně, ale překvapilo nás, že dnes na horách nebylo moc lidí, když vlastně ani není moc co jiného dělat než vyrazit do přírody,“ konstatovali manželé Válkovi, kteří se v sobotu vydali na vrchol Slavíč.

Tam totiž pružně zareagovali a personál Kolářovy turistické chaty sice zavřel hlavní dveře, ale otevřel boční okénko, přes které prodával nápoje a polévky.

„Dostali jsme zprávu o nových nařízeních už v noci zprávou od policie. Zavřeli jsme tedy celou chatu, ale máme tady boční okénko, tak turisty obsluhujeme aspoň přes něj. Otevřeme ho i v neděli a pak uvidíme, jak to budeme dělat dál,“ řekl personál chaty na Slavíči.

Výdejní okénko na Lysé Hoře

Podobně v sobotu pružně reagovali i na nejvyšším beskydském vrcholu – na Lysé Hoře. I tento turistický magnet sice zavřel podle nařízení zdejší vyhledávané chaty, ale brzo se otevřelo okénko s občerstvením na Bezručově chatě. „Snažíme se udělat co se dá, abychom tady pro vás byli stále. Momentálně máme v provozu výdejní okénko, abyste si mohli dát alespoň čaj, kávu, polévku a pivko,“ vzkázali turistům přes facebook z vrcholku Lysé Hory.

Pokud tedy chcete v dalších dnech vyrazit na hory na čerstvý vzduch, vyplatí se raději předem zjistit telefonicky nebo přes facebook, zda na vašem cílovém vrcholku nabízí chata občerstvení aspoň přes okénko. A pozor také na to, že ač ve městech už počasí připomíná jaro, ve vyšších polohách pokrývá turistické trasy stále sníh.