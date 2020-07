Zůstane izolovaný ve svém pokoji či apartmánu, nebo musí být přemístěn na nějakou "koronavirovou jednotku"? Existují nějaká vyčleněná zařízení? Kdo bude platit případný převoz sanitkou, kdo uhradí testování? A co s ostatními hosty v zařízení, kde se nákaza objevila, musejí také oni - a případně i majitelé - do karantény? Na řadu z těchto otázek přitom neexistuje jednoznačná odpověď, často záleží na rozhodnutí epidemiologa.

Obecný plán existuje, a to jak na celostátní úrovni, tak třeba ve Splitsko-dalmatské župě (ekvivalent českého kraje; leží zde i Makarska, oblíbený cíl Čechů). Pokud se u někoho objeví symptomy covidu-19, musí jeho domácí informovat epidemiologa nebo rodinného lékaře, případně záchrannou službu. Ovšem třeba v případě hotelových hostů se má rovnou volat záchranka. O dalším postupu pak podle závažnosti případu rozhodne epidemiolog.

"Všechny náklady platí host nebo jeho pojišťovna," řekl webu státní tajemník ministerstva turistiky Tonči Glavina. Pouze případný převoz sanitkou na hranice by uhradila chorvatská strana, uvedl Luka Brčić, zástupce splitsko-dalmatského župana, podle kterého si kraj pro případnou karanténu najal ve Splitu zvláštní objekt, který je dostupný pro všechny případy.

Další zatím také prázdná karanténní zařízení mají k dispozici místní samosprávy třeba na ostrovech Šolta a Brač. Na druhém z nich se přitom rozhodli, že by uhradili i případné náklady pobytu, který jinak podle pravidel mají zaplatit nakažení turisté nebo pojišťovny. Na krajské karanténní zařízení nespoléhají třeba ani v Baška Vodě nebo Gradaci. "Jsme zóna bez koronaviru a doufám, že to tak zůstane. Pokud se u nás nějaký případ vyskytne, bude záležet na epidemiologovi, jestli objekt s nakaženými hosty uzavře. Epidemiolog rozhodne i o tom, kdo bude muset do izolace," řekl gradacký starosta Matko Burić.

Vyhrazené prostory pro karanténu

Trochu jiné řešení než v případě soukromých apartmánů platí pro hotely, které musejí podle Glaviny vyčlenit deset procent kapacity pro případnou karanténu.

Zatím tak na Makarské riviéře záleží na rozhodnutí jednotlivých obcí a měst, zda si najdou nějaké zařízení pro karanténu, nebo se spolehnou na to, které najala župa. Jak ale říká zástupce župana Brčić, bylo by dobré, kdyby se samosprávy v oblasti dokázaly domluvit na společném řešení.

Podle Slobodné Dalmacije je přitom otázkou, zda bude připravené řešení stačit, pokud se mezi turisty skutečně objeví případy koronaviru. Chorvatské ministerstvo turistiky přitom doufá, že letošní sezona dosáhne alespoň třetiny loňské rekordní, kdy do země přijelo na 21 milionů turistů.