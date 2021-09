Vyhledávané kavárny středu Evropy: které navštívit, kolik si připravte peněz

autor externí





Vyjet si na výlet do metropole okolního státu a nedat si tam kávu ve vyhlášené, ideálně historické kavárně? To snad ani nejde. Podívejte se na několik tipů, kde si na lahodném tradičním nápoji opravdu pochutnat, kde to bude zážitek i do konce života a také s jakou útratou počítat.