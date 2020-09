Smrk je se svými 1124 metry nejvyšší horou Smrčské hornatiny a české části Jizerských hor. Jeho vrchol je plochý, název hora dostala podle ohromného smrku, který zde rostl do konce osmnáctého století, kdy byl při bouři vyvrácen. Na Smrku se tyčí rozhledna, původní dřevěnou zničenou po válce nahradila v roce 2003 nová. Výletníci z rozhledny spatří celé Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Ještěd, Bezděz, Říp i část sousedního Polska. Z jihu na horu vede strmá cest Nebeský žebřík, ze západu Věžní stezka, ze severu stezka podél hranice a z východu z Polska hřebenová cesta. V polské části tohoto pohoří Smrk o tři metry převyšuje Wysoka kopa.

2. Rašeliniště Jizery

Národní přírodní rezervace se rozkládá na horním toku řeky Jizery. Na většině území vládne takzvaný bezzásahový režim, flóru i faunu ochranáři kompletně ponechávají samovolnému vývoji. Rašeliniště a podmáčené horské louky tvoří ideální podmínky unikátním druhům rostlin. Jedná se například o kýchavici bílou Lobelovu, hořec tolitovitý nebo rosnatku okrouhlolistou. Přímo do rezervace turisté nesmí, z polské strany kolem rašelinišť vedou žlutě a červeně značené stezky.

3. Prales Jizera

Tato přírodní rezervace je nejstarší z celých Jizerských hor. Rozkládá se na vrcholu Jizery, druhé nejvyšší hory jejich české části, která je součástí hejnického hřebene. Na vrcholu se nachází spousta skalních útvarů, na jižní straně chráněného území je velké balvanité suťovisko. Rezervace chrání zejména původní horské smrčiny. Prales si zachoval svou jedinečnou tvář, vrchol Jizery navíc nabízí překrásné výhledy.

4. Ozubnicová trať Tanvald – Harrachov

Jediná ozubnicová železniční trať v republice je zároveň nejstrmější tratí u nás. Proto je pro provoz vlaků nutný ozubený pás mezi kolejemi, do kterého zapadá zubené kolo lokomotivy. Na dvanácti kilometrech projede vlaková souprava pěti tunely, z nichž nejdelší měří bezmála kilometr. Více se o jedinečné technické a kulturní památce zájemci dozvědí v Muzeu ozubnicové dráhy v Kořenově, který je jednou ze zastávek takzvané zubačky.

5. Protržená přehrada Desná

Přehrada byla vybudována na řece Bílé Desné v roce 1915. V září následujícího roku došlo ke katastrofě. Přehrada se protrhla a smetla část obce Desná. Povodňová vlna zabila pětašedesát lidí a způsobila obrovské materiální škody. Nyní jsou na místě k vidění unikátní zbytky protržené přehrady a zničené obce. Z hráze se dochovala například šoupátková věž nebo podzemní štola. Desná je od roku 1996 kulturní památkou.

6. Přehrada Souš

Toto vodní dílo bylo postaveno na řece Černé Desné současně s přehradou Desná, která se o rok později protrhla. Kvůli katastrofě na vedlejší přehradní nádrži prošla Souš ve dvacátých letech rekonstrukcemi. Do sedmdesátých let sloužila k rekreaci, od té doby už je však jen zásobárnou pitné vody pro Jablonecko. Dříve se na místě přehrady nacházela osada Souš se sklářskou hutí.

7. Osada Jizerka

Sklářská osada je významná turistická křižovatka, výchozí bod pro výlety pěších turistů, cyklistů a v zimě i běžkařů. V patnáctém století tu sídlili sběrači drahých kamenů, kterých bylo v blízkém Safírovém potoce požehnaně. V roce 1828 v Jizerce sklář Franz Anton Riedel založil sklářskou huť. V osadě není veřejné osvětlení, takzvaná rezervace tmy upozorňuje na světelné znečištění. Nad Jizerkou se tyčí tisícimetrový vrch Bukovec. O historii a přírodním bohatství osady a hor se dozvědí návštěvníci muzea ve staré škole.

Mám rád jídlo a gastronomii

KAM NA BURGER

V Q-Burger Baru v Jablonci nad Nisou kuchaři připravují podle originálních receptů vydatné obědy i lehčí svačinky z čerstvých surovin. Vyberete si z devíti druhů hovězích burgerů, pro vegetariány nabízí quinoový a pro děti Bob burger. Kromě klasických cheese nebo slaninových kousků nabízejí také thajský chilli nebo olivový se sušenými rajčaty. Křupavé hranolky nebo salát coleslaw k této pochoutce nechybí. Objednat si můžete i fritovaná křídla a na pití si dát čepovaná piva nebo domácí limonády.

TIP PRO GURMÁNY

Na českých, asijských, středomořských, grilovaných, rybích, bezlepkových, sladkých i vegetariánských pokrmech si pochutnají návštěvníci restaurace Královka v Janově nad Nisou. Jejich nabídka jídel je skutečně široká, všechny navíc připravují z výběrových surovin. Ještě více vám bude chutnat, ať už ke stolu zasednete v dřevěném interiéru alpského stylu nebo na venkovní slunečné terase, prostředí podniku je totiž mimořádně příjemné.

KAM NA NĚCO SLADKÉHO

Kavárna Pink Café Hejnice zaujme milovníky sladkostí i italské kávy. Horký nápoj v šálku připravují hned v několika variantách. Krom toho pečou také domácí dorty, například mrkvový, cheesecake nebo Pavlova. V letních měsících si pochutnáte také na smetanových zmrzlinách i sorbetech a připraví vám i osvěžující drinky, třeba Mojito nebo pink gin. Interiér podniku je plný květin a pastelových barev.

TIP NA ČESKOU KUCHYNI A PIVO

Pivnice Pod Lampou v Jablonci nad Nisou je pravá česká hospoda. K jídlu si objednáte vepřovou panenku, kuřecí řízek, grilované maso i ryby nebo třeba smažené sýry. Světlých, tmavých, nealkoholických piv i ciderů mají deset druhů.

Mám rád klid a pohodu

TIP DO MUZEA

Sklo, bižuterie, knoflíky, medaile a mince. To vše a ještě mnohem víc si prohlédnou návštěvníci Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Lákadlem stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie jsou historické šperky a oděvní doplňky staré i tři tisíce let. Druhá stálá expozice se nazývá Čarovná zahrada – České sklo sedmi století. V průběhu devatenáctého století byl Jablonec nad Nisou světově uznávaným centrem sklářství a bižuterie.

TIP NA VYHLÍDKU

Kamenná rozhledna Tanvaldský Špičák se tyčí se na vrcholu hory Špičák. Turisté se k ní pohodlně dostanou lanovkou z Jiřetína pod Bukovkou. Pěšky si horu vyšlápnou po modré nebo zelené. Rozhledna má osmnáct metrů, vyhlídková plošina je ve výšce čtrnáct metrů. Odtud ohromí kruhový výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Černou studnici a Ještědský hřeben.

TIP NA KVĚTINOVOU PROCHÁZKU

Zhruba hodinovou procházku malým arboretem si užijete poblíž rozhledny Černá studnice ve Smržovce. Arboretum od roku 1925 pustlo, před dvaceti lety ho začali lesníci obnovovat. Sázeli dřeviny, kterých je v současnosti v Černé Studnici přes dvacet druhů a další přibývají. Z informačních panelů se o jednotlivých stromech dozvíte spoustu zajímavostí. V areálu je kromě arboreta a již zmíněné rozhledny také restaurace, hřiště nebo mini-zoo.

Magda Duhonská, Karolína Lundová