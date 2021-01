„Letošní víkend byl jednoznačně nejlepší minimálně za poslední čtyři roky. V Krkonoších i Orlických horách napadlo tolik sněhu jako dlouho ne,“ pochvaloval si Kamil Koudelka z Náchodska, který na skialpy vyrazil v pátek, v sobotu i včera.

„Chodíme jen po oficiálních skialpových trasách, kterých je v okolí Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou a Rokytnice nad Jizerou asi osm. Do volného terénu si to v národním parku samozřejmě nedovolíme,“ říká mladý sportovec, který ze své skialpinistické perspektivy vidí v uzavřených sjezdovkách pozitivum.

Ideální podmínky

„Díky tomu, že se neupravují, tak jsme si užili na černé sjezdovce prašanu po kolena – krásně to prášilo, lidí tam moc nebylo, prostě ideální,“ pochvaloval si Kamil Koudelka. Stejně tak si užil další den v Herlíkovicích na Žalým a včera vyrazil na vycházkovou trasu do Deštného v Orlických horách. „Jezdíme si v prašánku na takových loučkách, ale o tom nechci moc mluvit, aby mi to někdo nerozjezdil,“ usmívá se spiklenecky.

Skialpům propadl před osmi let. Má tak možnost srovnávat. „Za poslední tři roky se z toho stal velký boom, opravdu to je teď explozivní nárůst,“ potvrzuje stoupající oblibu relativně nového sportu.

Solidní výbava pro provozování skialpinismu je řádný zásah pro peněženku. „Slušná výbava stojí přes 30 tisíc – deset tisíc lyže, deset vázání a deset boty. Další tři tisíce dáte za stoupací pásy,“ vypočítává Koudelka. „Když se člověk hodně pídí, tak se dá sehnat i levněji. Hodně se to rozmáhá i na skialpových bazarech,“ doporučuje podívat se po zboží z druhé ruky. „Letos je po tom ale velký hlad a bazarového zboží je nedostatek. Když dá někdo něco kloudného na bazar, tak to je kolikrát během několika minut pryč,“ dodává.

Obrovský nárůst poptávky po skialpových setech zaznamenávají i půjčovny. „Ten zájem je opravdu enormní,“ potvrzuje Jana Zívrová Podstatová z prodejny Hudy ve Vrchlabí. Pokud by podle jejích slov zájemce v pátek zavolal, že chce půjčit skialpinistický set na víkend, tak na 90% neuspěje. „Tu šanci by měl opravdu hodně malou. Na víkend je určitě potřeba volat týden dopředu. V týdnu to je o něco lepší,“ říká vedoucí obchodu a dodává, že dohromady ve Špindlerově Mlýně a ve Vrchlabí mají v nabídce kolem třech desítek skialpových párů.

Skialpová premiéra

Svoji skialpovou premiéru si o víkendu odbyl i Jaromír Hanuš z Červeného Kostelce, který v sobotu vyrazil na Černou Horu. „Jsem sice zvyklý jezdit hodně kilometrů na koloběžce, ale skialpy ve mně objevily spoustu svalů, o kterých jsem neměl tušení,“ přiznává s úsměvem, že to byla zabíračka.

„Je to ale úžasná věc – vyšlápnete si v terénu kam chcete a ten sjezd dolů si opravdu zasloužíte,“ říká Jaromír Hanuš. „Díky tomu corona sajrajtu mnozí lidé přišli na to, že se chtějí hýbat. A objevují činností, které se jim ještě před rokem zdály náročné. Možná lidstvo takovou facku potřebovalo,“ přemítá. „Lebedili jsme si v nadbytku, vyjet si někam do lesa bez svačiny, protože všude se dalo něco koupit, ani se moc nehýbat, spíš si sednout do hospůdky - byli jsme hodně rozmazlení.“