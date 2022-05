Trochu ulevit našponovanému rodinnému rozpočtu. Vyzkoušet jiný sortiment potravin, které v Česku nekoupíte. Nebo prostě jen zažít aspoň na malou chvíli pocit bohatého cizince a nemuset v kapse obracet každou korunu. Motivy Čechů vyrážejících do polského pohraničí mohou být různé, ekonomický aspekt ale každopádně převažuje. V Polsku bylo vždy o něco levněji, nyní ceny snižuje i výhodný kurz koruny vůči zlotému. Když navíc tamní vláda před několika týdny přechodně do léta snížila DPH u pohonných hmot a základních potravin, rozdíl mezi cenami na obou stranách hranice se ještě zvětšil a Češi začali brát polské obchody útokem.

Bielsko-Biała, Cieszyn, Glucholazy, Jelenia Gora, Klodzko, Kudowa-Zdrój, Walbrzych – čeština je dnes slyšet ve většině měst nedaleko hranic. Co se vlastně v Polsku vyplatí kupovat, a co naopak ne? A na jaké záludnosti byste mohli na cestě narazit? Píše o tom časopis Květy.

Prostě nám tu chutná

Polské lázeňské městečko Kudowa-Zdrój leží hned za hranicemi, jen pár kilometrů od východočeského Náchoda. Ani z Prahy to není příliš daleko, 160 kilometrů, z nichž většinu ujedete po hradecké dálnici, pohodlně autem urazíte za necelé dvě hodiny. „Jestli sem jezdí Češi? Co je to za otázku, podívejte se kolem sebe, je to tady samý Čech,“ říká paní Krystyna, kterou potkáme na kraji města v nákupní zóně u supermarketů. A skutečně. Když zastavíte před obchody na parkovišti, ani si nemusíte všimnout, že jste v cizině. Všude kolem zní čeština, více než polovina zaparkovaných aut má české značky, a dokonce i některé nápisy jsou v našem rodném jazyce.

Protože v Polsku působí stejně jako v Česku německý řetězec Lidl, naše první kroky míří právě tam. Nižší ceny jsou na první pohled patrné hlavně u masa. Například krůtí prsa vyšla v přepočtu na 126 korun za kilo, v českém Lidlu přitom stejný týden stála 199 korun. O něco levnější byly také uzeniny a sýry, srovnatelné nám přišlo ovoce a některé nealkoholické nápoje, naopak dražší byly některé druhy zeleniny, například rajčata.

„Když víte, co kupovat, je to tu určitě levnější, ale my sem jezdíme hlavně kvůli tomu, že nám polské potraviny prostě víc chutnají,“ říkají Honza a Zdeněk z Hradce Králové, které potkáváme mezi regály se zbožím. „Mají tady kvalitnější uzeniny i sýry, lepší je i mléko a mléčné výrobky,“ shodují se. Do Polska prý jezdí pravidelně jednou za pár měsíců. „Pokaždé nakoupíme, natankujeme plnou nádrž a zajdeme si tady na oběd. Místní kuchyně je vážně dobrá, určitě ji musíte zkusit,“ radí nám oba pánové.

Mýtus o špatné kvalitě

Chválu na polské potraviny slyšíme od Čechů během naší návštěvy hned několikrát, je to přitom jen pár let, kdy stránky českých novin i televizní zpravodajství plnily články a reportáže s úplně opačným vyzněním. Nebyl snad měsíc, aby se nepsalo o nějakém skandálu s polským jídlem. Jednou to byla posypová sůl v uzeninách, jindy antibiotika v kuřecím mase. Na internetových stránkách televize Nova můžete dodnes najít anketu s názvem „Obáváte se polských potravin?“, v níž 95 procent respondentů odpovědělo, že ano.

Přisazovali si i politici. Někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (dnes ministr práce a sociálních věcí) dokonce v roce 2016 nabádal Čechy, aby nekupovali polská vejce, ale „bezpečná vejce česká“. Podle zemědělských analytiků je ovšem kvalita polských potravin podstatně lepší, než se v Česku traduje, a za její špatnou pověst částečně mohou i velcí čeští producenti potravin, kteří se brání levnější konkurenci.

K polským potravinám nemá sebemenší výhrady ani dvojice Čechů, kterou potkáváme v Lidlu ve frontě u pokladny. „Vydali jsme se na trh pro proutěný košík, a když už jsme tady, zastavili jsme se na malý nákup. Chutnají nám hlavně ryby, skvělé jsou nakládané i uzené. Výběr tu mají mnohem větší než u nás,“ říkají Láďa a Jitka. Bydlí nedaleko Hradce Králové, do Polska to tak nemají moc daleko. „Jezdíme sem pravidelně i pro dioptrické brýle. Doma si u doktora necháme změřit zrak a oni nám je tady přesně podle toho vyrobí. Dělají je skvěle a je to o půlku levnější než v Česku,“ pochvalují si Láďa s Jitkou.

Beruška a benzin

„Nemáš kartu Moje Biedronka? Získat ji můžeš v tomto obchodě. Zaregistruj ji už dnes a šetři ještě více,“ láká nás česky psaná červená cedule před hypermarketem sítě Biedronka, česky „beruška“. Biedronka je největší obchodní řetězec v Polsku a u našich sousedů patří k nejznámějším značkám. Provozuje přes 2700 obchodů, při nakupování na ni tak téměř jistě narazíte. Podobně jako v Lidlu je tady pro Čechy levné především maso, kilogram vepřového plecka vyjde na těžko překonatelných 48 korun.

Výhodně se dá koupit i jablečný mošt v třílitrové krabici, který stojí v přepočtu 54 korun, či uzený losos za 52 korun. Biedronka v Kudowě- Zdróji ale není příliš velká a výběr je trochu omezený. Proplétání se úzkými uličkami obchodu s nákupním vozíkem navíc začne být za chvíli docela únavné, pro dnešek tedy končíme s nákupy a jdeme se podívat do centra města.

V informačním turistickém středisku nás vítá Justyna Wieruchowska. Česky sice nemluví, ale rozumí každému slovu, vždyť Češi jsou v lázních Kudowa-Zdrój nejčastějšími zahraničními hosty. Na takový nápor od sousedů, se kterým se městečko v posledních týdnech musí vyrovnávat, ale není připravená ani ona. „Od té doby, co vláda snížila DPH, je tu Čechů mnohem víc. Třeba na sobotní trhy od vás přijelo hned několik autobusů a ve městě pomalu ani nešlo zaparkovat,“ vypráví. Spousta Čechů je podle ní také na benzinkách. „Zrovna včera jsem jela tankovat a musela čekat ve frontě. Přede mnou bylo asi osm aut, všechna s českou poznávací značkou,“ říká paní Justyna.

Není se čemu divit, právě při nákupu benzinu se dá ušetřit asi nejvíc. Zatímco u pumpy v Náchodě stojí litr naturalu 37 korun, o tři kilometry dál za hranicemi je o sedm korun levnější, a když se vypravíte ještě o kousek dál do polského vnitrozemí, dá se ušetřit i devět korun na jediném litru, tedy 450 korun na padesátilitrové nádrži. To čeští řidiči moc dobře vědí a do Polska jezdí tankovat ve velkém. Často přitom plní nejenom nádrže svých aut, ale i kanystry. Celníci dokonce už museli vydat upozornění, že bez daně si můžete natankovat kromě nádrže jen 20 litrů navíc, jinak vám hrozí vysoké pokuty. Nafta je v Polsku o něco dražší než benzin, ale i u ní ušetříte pět až šest korun za litr.

Restaurace jsou dražší

Justynu Wieruchowskou trochu mrzí, že Češi k nim do městečka jezdí hlavně za nákupy, ale jen málo z nich se vydá na prohlídku okolí. „Zdejší lázně jsou přitom vyhlášené léčbou nemocí srdce a trávicího ústrojí. A máme tady také kostnici. Není možná tak velká jako u vás v Kutné Hoře, ale stejně zajímavá,“ láká na návštěvu města. Než se rozloučíme, doporučí nám několik místních restaurací, před návratem domů totiž chceme vyzkoušet i polskou kuchyni.

Na tomto místě je třeba upozornit, že pokud jsou vaším hlavním cílem cesty do Polska levné nákupy, v tamních restauracích určitě neušetříte. Jsou totiž o něco dražší, než jsme z domova zvyklí. Hlavní jídlo vás vyjde zhruba na 180–250 korun, polévka na 80–120 korun, káva asi na padesátikorunu. Polévku si ale můžete klidně dát jako hlavní jídlo. Poláci je dělají husté a vydatné, navíc porce jsou větší, než jsme zvyklí z domova.

Vyhlášenou specialitou je žurek, polévka z žitného kvasu s klobásou, vejcem a brambory, která vzdáleně připomíná kyselo. Původně jsme si chtěli dát právě ji, bohužel ale zrovna nebyla. Žurek ovšem více než dobře nahradila gulášovka za 21 zlotých (116 korun). Plavaly v ní obrovské kusy masa, a na rozdíl od té české i rajčata či okurky. I kolega fotograf by vám určitě potvrdil, že byla vynikající.

A nakonec ještě jedna rada. Pokud můžete, plaťte vždy kartou. Vyplatí se to víc než vybírat peníze z bankomatu nebo si je měnit u směnárníků, kteří mívají hlavně u hranic extrémně nevýhodné kurzy. Kartou jsme platili na několika místech a ani jednou se nám nestalo, že by je nepřijímali.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT:

Polsko a covid

Do Polska můžete přijet bez obav, pokud máte negativní antigenní či PCR test (ne starší než 48 hodin), platný certifikát o provedeném očkování nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních 180 dnech. Pokud se za hranicemi nezdržíte déle než 24 hodin, nemusíte po návratu podstupovat žádné testy ani vyplňovat příjezdový formulář. Na hranicích jsme žádné kontroly neviděli, do Polska i zpět do České republiky jsme projeli bez jakéhokoli zdržení.

V neděli většinou zavřeno

V Polsku platí až na výjimky zákaz nedělního prodeje, dejte si tedy pozor, abyste na nákupy k sousedům nevyrazili zbytečně. V neděli mohou mít otevřeno pouze malé obchůdky, v nichž prodává jejich majitel, cukrárny, květinářství, trafiky či obchody na nádražích a čerpacích stanicích. Hypermarkety či obchodní centra mají otevřeno jen několik nedělí v roce. Takzvaná „niedziela handlowa“ letos bude konkrétně 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 11. a 18. prosince. O svátcích je pak v Polsku zavřené téměř všechno. Nakupovat tedy určitě nejezděte 1. a 3. května, 5. a 16. června, 15. srpna, 1. a 11. listopadu ani 25. a 26. prosince.

Autor: Jiří Zázvorka

