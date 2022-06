OBRAZEM: Český Yellowstone? Opomíjený kout Beskyd nabízí kouzelné výhledy

V rodinném prostředí, které Zoopark Olovnice nabízí, můžete vidět desítky zvířat z různých kontinentů. Návštěvníci zde najdou lvy, tygry, rysy, několik druhů papoušků a opic, pštrosy, klokany, lamy nebo dikobrazy. Velmi oblíbené jsou surikaty, ale nechybějí ani domácí mazlíčci jako králíčci, ovečky, kozy nebo morčátka a několik druhů slepiček.

Pod dohledem ošetřovatele

K některým zvířátkům vás zde přitom na rozdíl od běžné zoo pustí doslova na dosah ruky. „Lidé mohou do výběhu ke kozám a surikatám. Ty se nechají hladit a mají to rády. Když je ošklivo a návštěvníci nechodí, tak to vyžadují po mně, stejně jako jeden z našich papoušků, kterému říkáme Miloušek. Počet návštěvníků ve výběhu ale regulujeme a vždy je to pod dohledem ošetřovatele, aby zvířátka měla svůj klid,“ říká David Vedral.

Zájemci mohou do Zooparku v Olovnici zavítat každý den od deseti do šestnácti hodin.