Čas strávený společně s dětmi je pro všechny rodiče důležitý. Jakým výletem si můžete rodinné aktivity zpříjemnít. Vyrazte třeba do skanzenu nebo do farmaparku.

Archeoskanzen Modrá a Živá voda

V Živé vodě v Modré uprostřed krásného Slovácka a jen kousek od Uherského Hradiště budete mít přírodu doslova na dosah. Skrze prosklený tunel v hloubce 3,5 metru pod hladinou vás obklopí scenérie vodního světa tak, jak jej neznáte. Jen pár centimetrů od vás budou plavat ryby všech druhů, z nichž nejvíce asi zaujmou vyzy velké, největší sladkovodní ryby na světě. V mokřadní tůni žijí kromě ryb i obojživelníci a želvy bahenní.

Dále zde najdete naučnou zahradu plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro biotopy Bílých Karpat a Chřibských vrchů. Areál pokračuje relaxační dřevěnou lávkou nad výběhem s majestátními pratury, živými svědky dávné historie. Osvěžit se můžete v biotopu, o jehož čištění se starají vysazené rostliny.

Hned vedle je archeoskanzen, který stojí v místě osady z doby Velké Moravy. A právě opevněné sídliště z 9. století zde uvidíte. Vzniklo na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z místa, kde se skanzen nachází. Můžete tu zblízka nahlédnout za hradby opevnění, vstoupíte do obydlí, dílen a hospodářských i církevních staveb včetně paláce biskupů a kostelíka Svatého Jana.

Dominantou archeoskanzenu je kamenný palác velkomoravských knížat. Každoročně zde pořádají různé kulturní aktivity, například tematické výstavy k raně středověkým dějinám Moravy. Palác doplňuje kuchyně a vysoká obranná věž, na kterou je možno vystoupat. Přitom si lze udělat představu o rozsahu modranského archeoskanzenu, největšího na našem území, a spatřit blízký klášter Velehrad a trojvrší Chřibů s hradem Buchlov.

Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic

Populárně naučné centrum Velký svět techniky, jehož tvůrcem je známý architekt Josef Pleskot, najdete na místě bývalého průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Za charakteristickou nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou se skrývají čtyři stálé interaktivní expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Naleznete zde stovky zábavných a poučných atrakcí, u kterých se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Rodinný výlet můžete okořenit návštěvou populární science show v Divadle vědy.

Dětský svět pro nejmenší návštěvníky a předškoláky prošel nedávno velkou proměnou. Zvídavé děti a hraví rodiče zde najdou nové jeřáby, reálný traktor, pokladnu se čtečkou platebních karet v obchodě nebo ordinaci s obřím chrupem. U pískoviště se děti mohou vžít do role archeologů a objevovat fosilie, v autoservisu najdou auta i plničku, na farmě na ně čeká reálný zahradní traktor, na nových stromech potěší houpačka nebo skluzavka. V hudebním studiu je mixážní pult. K poučení i zasmání je bezpochyby „hovínkový testr“ na farmě. Doslova hravě naučí návštěvníky, že ne každé zvířátko vyměšuje stejně.

Zážitkový park Zeměráj

V Zeměráji, který naleznete nedaleko Orlické přehrady asi patnáct kilometrů od Milevska, čeká na děti spousta atrakcí a zábavy. Přenesou se přitom do prostředí vesnice v období raného středověku, kde zábavnou formou a aktivní účastí lépe pochopí aspekty nelehkého života venkovanů této době. Vlastníma rukama si mohou může upříst nit a utkat z ní ozdobný náramek, na hrnčířském kruhu vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z různých inspirativních materiálů. Umelou si mouku na kamenném žernovu nebo zrnotěrce, připraví těsto a upečou obilné placky.

Energylandia nedaleko českých hranic patří mezi nejlepší zábavní parky v Evropě

Pomohou s pečením chleba ve funkční chlebové peci, s údržbou zahrad, sklizní plodin, obstaráním zvířat a vody, zpracováním dřeva, rozděláním ohně a vařením. Vyzkoušejí si pohodlnost slaměného lože a hřejivost kožešin ve skromných obydlích. Poznají také život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu středního Povltaví, tradiční řemesla i dobovou kuchyni. V areálu najdou i bludiště z dřevěných kůlů, stezku na boso, podívají se na mohylové pohřebiště i do přírodní svatyně. Zajímavostí je, že v Zeměráji se platí místní měnou nazvanou Smíšek. Otevřeno je od konce dubna do konce září o víkendech a svátcích, o letních prázdninách pak denně.

Farmapark Soběhrdy

Ve Farmaparku v Soběhrdech kousek od Benešova najdete zvířata z celého světa. Kolem vás se tu procházejí velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, vysokohorské krávy a dalších skoro 250 zvířat. Se zvířaty jste v přímém kontaktu, můžete si je pohladit nebo nakrmit. Pro děti tady mají přichystané farma jeepy, plovoucí kruhy, tubingovou dráhu, velké trampolíny, klouzačky, houpačky, prolézačky, vodní hrátky, vláček, lanové centrum, vyhlídkovou věž u klokanů, dětské traktůrky a bagříky, kryté vyhřívané hřiště a mnoho dalšího.

Protože výlet musí být spojen i se skvělou zábavou, najdete ve Farmaparku mnoho skvělých atrakcí, na kterých se zabavíte se svými ratolestmi! Některé atrakce jsou placené, ale většina je volně přístupná a máte jej zahrnuty v ceně vstupného. Otevřeno tady mají od dubna do října vždy o víkendech, o prázdninách každý den.

Dinopark Vyškov

Hluboko do prehistorie se se svými ratolestmi můžete ponořit v Dinoparku ve Vyškově na jižní Moravě. Malebný lesopark na okraji města si dinosauři doslova zamilovali. Čekají na vás desítky modelů v životní velikost, z nichž některé jsou i pohyblivé a ozvučené, dále 4D kino s panoramatickým filmem v ceně vstupného nebo ojedinělá visutá lanová dráha, díky níž přehlédnete celý prostor z ptačí perspektivy. Nechybí zde ani dětské hřiště.

Přímo v Dinoparku není parkoviště ani vstup, ale zaveze vás sem speciální DinoExpres z vyškovského zooparku. Tato menší zoo se zaměřuje především na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době zde uvidíte na dvanáct stovek zvířat 123 druhů nebo plemen. V zoo se nachází také Dvoreček naší babičky, kde se vaše děti dostanou do přímého kontaktu s domácími zvířaty. Mohou krmit nebo si pohladit kůzlátka, jehňátka a další zvířata. Součástí areálu zooparku je i replika hanáckého statku z přelomu 19. a 20. století s expozicí tradičního venkovského života a centrem environmentální výchovy, v němž jsou interaktivní expozice s ekologickými tématy.

Pohádková stezka aneb putování malého človíčete - Panenská

Pojďte na procházku s malým Človíčetem, láká jedinečná pohádková stezka u obce Panenská nedaleko Jemnice na rozhraní jižní Moravy a jižních Čech jen pár kilometrů od rakouských hranic. Čtyři kilometry dlouhá trasa vede po lesních cestách, na děti na ní čeká jedenáct stanovišť, kde musejí splnit nejrůznější úkoly. Kromě pohádkové je nedaleko Panenské i Hastrmanova ekostezka, která děti učí o ekologii, myslivectví a lesnictví. Vede kolem rybníka a nabízí devět zastavení s nejrůznějšími úkoly. Areál doplňuje i malá rozhledna, ze které je hezký výhled.

A pokud do tohoto regionu vyrazíte až za horkých letních dní, nenechte si ujít ani příležitost k příjemnému osvěžení. Tou je přírodní koupací biotop, který se nachází přímo v Jemnici. Prestižní časopis Forbes jej dokonce loni zařadil mezi nejlepší místa ke koupání v Česku.

Park Mirakulum v Milovicích

Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v Milovicích nad Labem. Jedinečný zábavně-naučný park Mirakulum na ploše 12 hektarů našel inspiraci v tom nejlepším ze světových parků i v nejtajnějších dětských přáních. Areálu dominuje mohutný hrad s unikátním designem a vyhlídkou. Jeho součástí je osm vysokých věží s vyhlídkou do parku a prolézačky skrze celý hrad. Do podzemních chodeb hradu si ale vezměte baterku! Dále zde najdete Vodní svět, který přináší nevšední zábavu malým i velkým.

Osvěžující atrakce nabízejí naučnou hru s vodou. Zkusit můžete také tři velké trampolíny, rozvětvené lesní město s věžemi a lanovými stezkami v korunách stromů, minizoo, lesní stezku se zvířátky, bludiště z hustých habrových keřů, amfiteátr, kde se konají divadelní a hudební představení, ukázky cvičení se zvířaty nebo kouzelnická vystoupení, obří houpačky a řadu dalších atrakcí určených nejen pro děti, ale i dospělé. Mezi Mirákulem a Tankodromem vede dvoukilometrová úzkokolejná dráha, po které se můžete svézt ve vláčku.