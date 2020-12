Zdroj: Deník„Do rozjezdu nového baru jsme dali vše. Vzdali jsme se kvůli tomu i ostatních bysnysových aktivit. S uzavřením hospod jsme však ztratili světlo na konci tunelu a museli se vrhnout na zcela rozdílnou činnost, abychom se nějak uživili,“ popisuje Štok.

I když jako „hospodští“ patří mezi nejvíce omezenou skupinu podnikatelů, státní kompenzace za uzavření podniku byly podle nich minimální a podmínky pro jejich získání až diskriminační. Aby si vydělali na živobytí, pustili se do webdesignu, reklamních služeb a dokonce i do vinařství. A protože jen částečné rozvolňování a znovu se zhoršující epidemická situace podle jejich názoru nevěstí nic dobrého, v těchto činnostech pokračují i nadále a navečer se starají ještě o bar.

Přitom atraktivní noční podnik v moderním industriálním designu, který ve městě chyběl, si místní rychle oblíbili. „První víkendy bylo téměř vždy plno, návštěvníkům za to moc děkujeme,“ shodli se oba.

„Pokřtít“ nový bar přijel do Lovosic legendární jazzman Laco Déczi s kapelou Celula New York. „Koncert byl vyprodaný a naprosto famózní. S Lacem se známe z dřívějška a do Lovosic jsme ho pozvali už v roce 2019, kdy jsme figurovali ve vedení Centra kultury Lovoš. On i jeho kapela mají rádi i malé komorní prostory a z Cabarétu byli nadšení. Připomínal jim americké music bary a Laco si moc pochvaloval akustiku prostoru, design a celkovou myšlenku, což nás moc potěšilo,“ vylíčil Krejčí.

Aby po říjnovém uzavření neztratili kontakt s pravidelnými i potencionálními návštěvníky, nabízeli vouchery na konzumaci, které mohou zákazníci využít po otevření. „Koupili si je nejen štamgasti, ale i lidé, kteří nám fandí a v baru dokonce zatím nikdy nebyli. Je to krásné gesto, kterého si moc vážíme,“ kvitoval Štok.

Nad nejnovějším nařízením vlády, které přikazuje zavřít restaurace a bary nejpozději v osm večer, kroutí oba hlavou. „Rozhodně se nám to nevyplatí, protože hodiny od 20 do 22 jsou pro bar nejcennější. Naštěstí máme několik rezervací na firemní vánoční večírky, které budou probíhat už od odpoledne a mohly by nám částečně pomoci se udržet,“ spoléhají se.

Případné posunutí otevírací doby na dřívější čas, než je ten standardní v 18 hodin, jim nepomůže. Nejsou totiž klasickou „nálevnou“, kam hosté chodí už dopoledne a první návštěvníky vítají zpravidla až okolo 19. hodiny.