Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Kamil, ona nová známost, je sportovně vypadající brunet, o dost starší než Ludmila.

Shrnutí předchozího děje: Václav sklesle nahlásil, že se potkal s „pozitivem“. Zato Ludmila dostala lákavou pozvánku na „luxusní covidový test“ od své nové známosti. Čtenáři rozhodli, že se tam má vydat.

Ludmila: Čau, tak uhozenou pozvánku na rande nedostala ještě žádná holka. To je lepší než snídaně u Tiffanyho.

Kamil: A věříš mi, že dem fakt na test?

Ludmila (spiklenecky): Spíš do nějaký tajný hospody? Je jich prej spousta a poldové je nechávají na pokoji.

Kamil: Fakt na test.

Ludmila: Tys byl vždycky lehce na hlavu. Proč tam jdem, když je to nepříjemný?

Kamil: Chci ti dát bezpečně pusu a tak…

Ludmila: Ty se mě štítíš?

Kamil (něžně): Ne, chci, abys byla klidná ty, má milá.

Ludmila (zjihle): No, možná bych ti tu pusu a to a tak dala.

Přicházejí do čekárny.

Ludmila: Ty kráso, tady je to fakt spíš jako v hotelu než jako v nemocnici!

Ludmila je zpět doma u Deníkových. Všichni, krom zavřeného Václava, se jí vyptávají, jaké to bylo.

Ludmila: Fakt boží, zacházeli tam se mnou jako s princeznou.

Břetislav: A bolí to?

Ludmila: Je to pohoda. Zejtra budou výsledky. A víte, co mi nabídli na konec?

Přemysl: Asi projížďku na velbloudu v cirkuse.

Ludmila: Houby. Prej, když mi zatáhne Kamil ještě talíř navíc, zaříděj, aby ten test byl na beton negativní.

Anežka: Ale to je přeci hloupost.

Ludmila: Taky jsem jim to říkala a voni na to: slečno, víte kolik lidí si takhle připlácí, když chce jet do ciziny nebo za rodinou?

Přemysl: Tak už chápu, proč to u nás vypadá, jak vypadá.

Eliška: Lidi, to se ale přeci musí udat!

Ludmila: Taky jsem z toho byla perplex, ale udávat se přeci nemá…

Mají Deníkovi udat pravděpodobně podvodnou testovací stanici? Hlasujte v anketě pod článkem.