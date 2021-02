Novátorské postupy a neotřelý přístup k malbě a výtvarnému umění vůbec ze Zdeňka Sýkory učinily jednoho z nejvýznamnějších světových umělců 20. století, který svou tvorbou dodnes oslovuje další generace, dnes možná ještě více, než v minulosti.

Ostatně Sýkora svou pedagogickou činností ovlivnil a inspiroval desítky svých studentů a v Lounech zanechal nesmazatelný otisk v podobě lounského výtvarného kroužku, který od začátku 60. let 20 let vedl.

Ale před námi se tyčí zejména monolit jeho umělecké tvorby, který jakoby mapoval cestu výtvarného umění po celé jedno století; surrealistickými a kubistickými malbami počínaje a celosvětově uznávaným solitérním dílem konče.

Sýkora patří k uznávaným průkopníkům propojení umění s počítačem, ačkoli vycházel ze zobrazování přírody a vždy v ní také zůstal pevně ukotven. To mu ovšem nebránilo, aby překonával hranice – v té době myslitelného - úzu výtvarného umění a ve své tvorbě se neustále a svébytně vyvíjel a posouval. Vytvořil zcela autonomní svět, v kterém se, rokem 1960 počínaje, stávají základem jeho obrazů geometrické tvary, které postupně přerůstají v první počítačově programované struktury, vyvolající pozornost odborné veřejnosti. Sýkora se od té doby účastní řady mezinárodních výstav, už v roce 1965 nově otevřená Galerie Benedikta Rejta v Lounech zakoupila do svých sbírek jeho jakousi erbovní malbu, obraz Šedá struktura. Od té doby se také datuje setrvalý zájem o jeho práce mezi osvícenými sběrately a významnými evropskými i americkými galeriemi. Ta česká, Národní, si jeho první obraz pořizuje v roce 1969.

Sýkora mezitím pokračuje ve zkoumání dalších zákonitostí a možností výtvarné cesty, opouští struktury i novější makrostruktury a jejich místo zaujímá další krok do neznáma: obrazy, jejichž základním elementem, založeným na důsledné náhodnosti, jsou legendární linie. Jejich první výstava se koná v roce 1979 v Niozozemsku, Sýkorovi totiž není umožněno od roku 1970 na dlouhých 19 let v Česku vystavovat vůbec, jeho práce nezapadá do oficiálních představ o socialistickém výtvarném umění. Ale svět o Sýkorovi ví a jeho výstavy se pořádají v zahraničí a stejně, jako – dokud nebyl v klatbě - vystavoval v Čechách po boku těch nejvýznamnějších tuzemských umělců, i tentokrát se jeho jméno objevuje ve spojitosti se zásadními osobnostmi světového konstruktivistického umění.

Až v roce 1988 se koná jeho velká retrospektivní výstava v Brně, přichází rok 1989 a “nového” Sýkoru objevuje i Československo. Koná se celá řada výstav, ilustruje knihy, 3x získává cenu Nejkrásnější kniha roku v kategorii bibliofilie, jeho obraz Linie č. 137 z roku 1997 se stal logem nově otevřeného muzea moderního umění MUMOK ve Vídni, francouzským ministrem kultury mu byl v roce 2003 udělen titul rytíře Řádu umění a literatury, jeho stěžejní dílo Linie č. 24 - Poslední soud z roku 1984, zakoupila v roce 2005 francouzská národní galerie Centre Pompidou v Paříži.

Ale to všechno jsou jen pomyslné třešinky na dortu, neboť Sýkorovo jméno se permanentně objevuje v plánech těch nejvýznačnějších výstavních domů, vznikají filmové domumenty, vycházejí monografie, přijíždějí za ním sběratelé z celého světa. Jeho práce svou četností a originalitou nepřestávají uchvacovat a stávají se středobodem zájmu všech významných – ať již soukromých či státních – institucí. Přimčež Sýkora nezůstává setrvale v pozici abstraktního umělce, pevnou součástí jeho tvorby je stále příroda, byť transformovaná například do cyklu Skvrny, i ty však jsou výrazem hledání vztahů mezi barevnými plochami. Barva byla pro Zdeňka vždy stěžejním tématem a inspiračním zdrojem.

Rok 2010 je věnován cyklu výstav a oslav Sýkorova životního jubila, ale při této příležitosti je nutno zmínit, že tento - od roku 1991 - čestný občan našeho města stejně nejraději ze všeho měl pohled na České středohoří z okna svého ateliéru v Hilbertově ulici a kluky a holky z Loun.

Z výše uedeného a velice redukovaného výčtu milníků jeho výtvarného putování vyplývá, a svět ví a nezapomíná, že Zdeněk Sýkora patří dnes k základním kamenům výtvarného umění. Jeho dílo tvoří kompaktní a originální celek, jehož vznik a přesah umožnila osobní odvaha překračovat – a to třeba proti všem – mantinely obecných zvyklostí a rituálů. Zdeněk šel za svou vizí spontánně, nepřestával pracovat, tvořit autenticky, a tedy opravdově a jedinečně se všemi obtížemi, které takové rozhodnutí přináší. Jen z toho se může zrodit umění, jež přetrvává, které obstojí mimo jazyk, mimo dobu, mimo čas.

Vladimír Drápal

Zdroj: Galerie města Loun