Poprvé ji mohli spatřit věřící, příchozí během slavnosti sv. Petra a Pavla poslední červnovou neděli. Průřez tvorbou Vojtěcha Šelemby zahrnuje jeho skicy, kresby, malby, na nichž je vyobrazená architektura jako např. bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, katedrála sv. Víta v Praze, hořící katedrála Notre-Dame v Paříži, pohled na město Žatec, zátiší, studie podle obrazů Petra Brandla a dalších umělců, ale i zvířata, nebo autoportrét. „Tvorba hodná zkušeného tvůrce v letech… O to obdivuhodnější je, že jejímu autorovi v srpnu bude teprve devět. Je mezi námi,“ představil jednoho z ministrantů slavné mše otec Alexander Siudzik. Vojta Šelemba navštěvuje ZŠ v Novém Sedle, věnuje se kreslení od tří let. Nejraději kreslí tužkou, používá také barevnou temperu či pastel.

„Co bylo nejtěžší namalovat? Asi Simeona s Ježíškem. Nejrychlejší? Zátiší s rybami – měl jsem asi deset minut, než je maminka dala na pekáč,“ smál se Vojta při zahájení výstavy. V dospělosti by se chtěl stát restaurátorem, jako jeho táta, Michal Šelemba. Vojtovi začaly prázdniny, které tráví jako všechny děti, rád samozřejmě kreslí, maluje, a taky hraje fotbal, do party má své čtyři bratry – Šelembovi mají pět synů! Když zavítáte v létě do podbořanského kostela svatého Petra a Pavla Na Kopci (kromě pravidelných bohoslužeb stačí zazvonit na faru), naskytne se vám nejen příjemný prostor k rozjímaní a odpočinku, ale i jedinečný pohled na výtvory talentovaného chlapce, o němž ještě jistě uslyšíme. (ad)