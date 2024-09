O to více nás mrzí, že této nabídky nevyužily všechny žatecké školy, které to mají do areálu kousek. I tak naši akci navštívilo 369 žáků základních škol.

Překvapením byla i větší účast široké veřejnosti nebo mateřských škol. I v letošním roce jsme měli několik stánků, kde žáci základních škol soutěžili ve svých znalostech v zemědělské oblasti. Na ostatních stanovištích měli možnost vzhlédnout ukázky hospodářských a domácích zvířat. Velkým lákadlem byli dravci na stánku myslivosti, dále lamy a v neposlední řadě koně na školním stánku. Ale i ostatní stánky se zvířaty byly zajímavé. Rovněž stánky s vypěstovanými plodinami nebo stánky s drobným zvířectvem, včetně včelařství.

Na dalších stanovištích si mohli účastníci výstavy prohlédnout zemědělskou techniku, kterou nám zapůjčili zemědělci z blízkého i vzdálenějšího okolí. V neposlední řadě si mohli i zasportovat v jízdě s kolečkem naplněným cuketami a dýněmi, či ochutnat čerstvě upečený chléb z ekologicky vypěstovaného obilí. Byla možnost se svézt v kočáru taženým koňmi, nebo si prohlédnout hasičskou techniku, která zasahuje při požárech polí nebo zemědělské techniky. Soutěžící žáci základních škol si při odchodu z areálu převzali hodnotné ceny za svoje výkony v průběhu soutěžních aktivit.

V závěru akce nás navštívila radní ústeckého kraje pro školství, paní Ing. Jindra Zalabáková. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří naši akci Agroday 2024 podpořili, jak finančně, tak i zapůjčenou technikou nebo zvířaty. Mezi tyto podporovatele patří K2-Agro Želenice, Agrima Staňkovice, Chmelařský institut Žatec, Město Žatec, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže, Rodinná farma Suchý, Farma pod Borem, Hasiči Veltěže, Koně z Lipence – Pavel Herzán, podkovář Kučera, rodina Brodských, Český svaz chovatelů Údlice a poděkování patří i našim žákům, kteří na tuto akci přivezli svoje chovaná zvířata, nebo zemědělskou techniku. Již nyní se těšíme na další ročník této akce.

Ing. Zdeněk Müller