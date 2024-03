Březen je každoročně v knihovnách věnován jejich čtenářům a propagaci četby. Nejinak tomu bylo i v Městské knihovně Žatec, která připravila pestrou nabídku zajímavých akcí a aktivit pro širokou veřejnost.

Akce v žatecké městské knihovně | Foto: Petra Misarová

V Týdnu benefitů od 11. do 16. března využila řada nových čtenářů možnosti zvýhodněné registrace do knihovny, byl zahájen druhý ročník úspěšné dětské čtenářské soutěže Lovci perel a knižní bazar s podtitulem Vracíme knihy do života. V pátek 15. března proběhla oblíbená Noc s Andersenem v soutěžním, zábavném a vědomostním duchu. O sladkou odměnu v podobě skvělých snídaňových muffinů se postarala cukrárna U Toma, které tímto srdečně děkujeme.

Dětem byla určena také ve středu 20. března Čtenářská dílna - autorské čtení z knihy Chumel skřítků a výtvarný workshop pod vedením Jaroslava Wagnera, jemuž patří velké poděkování. Tentýž den v podvečer proběhla v přednáškovém sálku knihovny beseda Sám sobě léčitelem se známou spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou.

Návštěvníci přednášky se dozvěděli cenné informace, jak pracovat se svým energetickým potenciálem a jak ho využívat. Lektorka ukázala jednoduché metody sebeléčení, které poskytují širokou škálu pozitivních účinků od odstranění zdravotních potíží a zlepšení činnosti mnohých orgánů po relaxaci a získání lepší duševní pohody a vitality.

V Městském divadle Žatec měl premiéru největší rodinný muzikál v Česku

Ve čtvrtek 21. března jsme zahájili akci Báseň pro Tebe a v sobotu 23. března Den poezie ve spolupráci s La Belle Époque.

Kromě uvedených akcí probíhaly pravidelné aktivity, jako Klub Knihomolů, Angličtina hrou, herní odpoledne Hraj si s námi, Online snídaně s příběhem nebo Virtuální univerzita třetího věku.

Těšíme se na další setkávání při akcích v knihovně, například již 27. března na Rodinném odpoledni a Jarním workshopu.

(mkž)