Ze strany spolku A dál? je architektonická mapa pokračováním jeho veřejných aktivit. Mapa navazuje třeba na oblíbené procházky a cyklojízdy za žateckou architekturou. Prostřednictvím participativního rozpočtu, z nějž byl vznik mapy financován, jde také o chvályhodné zapojení spolku do plánovaných aktivit města.

Vzhledem k bohaté historii Žatce není mapa jen souhrnem architektonických zajímavostí, ale také procházkou dějinami, na něž se nahlíží právě okem umělce a stavitele. Turista, i ten domácí, tak má v ruce díky mapě také přehlídku význačných architektů, částečný popis opevnění, připomínku slávy, bohatství i moci. Mapa také připomíná chmelařské tradice či období budování socialismu. Právě kvůli obrovskému množství zajímavých míst musely autory použít přísný klíč pro výběr. Co rozhodovalo? „Architektonická kvalita, potom aby byla zahrnuta všechna historická období a také abychom se příliš neopakovaly v typologii staveb. Takže je třeba tam jen pár zástupců chmelových skladů. Zkrátka jde o výběr ze všeho napříč historií Žatce od roku 1004,“ odpověděla Monika Merdová.

Autorky mapy, historička umění Monika Merdová a architekta Eva Sladká, totiž nejprve sepsaly všechny stavby, sochy a další architektonické zajímavosti, které by si představení zasloužily. Vzhledem k rozsahu ale nakonec počet zredukovaly zhruba na polovinu. „Hrozně dlouho jsme diskutovaly nad tím, kolik tam toho má být. Nakonec je tam 80 staveb a 30 soch ve veřejném prostoru,“ popsala konečný výběr Monika Merdová.

