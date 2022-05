Děti společně s herci hledali odpověď na otázky, jak správně nakládat s domácím odpadem a jak jinak, než že nacházeli. Ochotní pořadatelé v Podbořanech pomohli s navozením ideální divadelní atmosféry skrze vytvoření divadelní image světelným parkem, děti potom díky dobré přípravě posouvaly děj pohádky interaktivními vstupy tak, jak se od představení očekávalo. V Podbořanech zjevně není problematika domácího třídění odpadu nikomu cizí, alespoň takový dojem vytvářelo publikum, složené z dětí mateřských a základních škol města. Protože po představení byly děti vybaveny pověřovacími listinami k prozkoumání podbořanského okolí, přenesly se myšlenky z pohádky do místních rodin a jistě vyvolaly nejednu vášnivou diskuzi nad daným tématem.

Jedna třetina národa totiž stále ještě povinnost domácího třídění ignoruje a je právě úkolem kampaně, vedené autorizovanou obalovou společností Ekokom a.s. Praha, aby se i skrze děti tento nepříznivý stav vylepšil. V Podbořanech se to povedlo, třídící chorál Halalí tralalí, netřídí jen pomalí podvakráte zazněl sálem po představení a soubor Divadla Dětí odcestoval se svojí technikou i aparaturami do Teplického divadla, kde v pátek 29. dubna zakončilo turné po divadlech a kulturních zařízeních naší země.

Kristýna Sklenářová