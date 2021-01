Útulek Jimlín nabízí k adopci Baryka. Ten byl odchycen v Žatci. Je to nejspíše kříženec erdelteriera a belgického ovčák malinois.

Baryk je psí dědoušek. Miluje klidné procházky a čucháníčko. | Foto: Lucie Zahradníčková

Barykovi je asi 12 let. Při příjmu do útulku vážil 32.5 kg a v kohoutku měřil cca 60 cm. Má horší zrak a kulhá. Baryk je psí dědoušek, který však přes své zdravotní neduhy je stále akčnější a miluje klidné procházky a čucháníčko a průzkum okolí. Baryk je kontaktní, k lidem přátelský, na vodítku chodí velmi dobře, z povelů zvládá sedni, lehni, umí také dává pac. Psy si spíše vybírá. Poplatek za adopci je 400 korun. Stránky útulku najdete na internetu. Volat pro informace můžete denně od 8 do 18:00 na číslo 604 451 258.