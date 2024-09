Instalace Poesiomatu vzešla z participativního rozpočtu Tvoříme pro Žatec pro rok 2023 a poetické mluvítko slavnostně odhalili starosta města Radim Laibl, autor projektu Ondřej Kobza a navrhovatel žateckého Poesiomatu Martin Kos.

Poesiomaty umisťuje od roku 2015 do ulic českých i zahraničních měst spolek Piána na ulici zakladatele Ondřeje Kobzy. „Původně šlo především o jukeboxy na básně, dnes nám jde hlavně o zachycení genia loci. O historickou, kulturní a symbolickou paměť místa,” uvedl autor projektu Ondřej Kobza.

Vítězný návrh participativní rozpočtu

Instalace Poesiomatu v Žatci vzešla z projektu participativního rozpočtu Tvoříme pro Žatec pro rok 2023. „Při procházkách historickým centrem Žatce mě napadlo, že by bylo dobré rozšířit vizuální vnímání daného místa také o zvukový záznam, který by do veřejného prostoru vnesl prvek hravosti, zábavy a poučení a návštěvníkovi tak umožnil prožít hlubší zážitek,” prozradil navrhovatel projektu Martin Kos, který Poesiomat i jeho autora Ondřeje Kobzu znal už z dřívější doby.

„Mým záměrem bylo propojit vybranu lokalitu se zvukovou stopou těch, kteří v Žatci žili, tvořili či studovali, případně byli zdejší krajinou inspirováni. Pro Poesiomat jsem vybral místo na křížení hlavních turistických tras, nedaleko náměstí a chmelničky, naproti Synagoze a kousek od Mederova domu, s jejich přitažlivými expozicemi o historii našeho města,” dodal Kos.

Poesiomat uspěl minulý rok v hlasování občanů, díky čemuž mohl být letos v Žatci instalován. Slavnostní odhalení Poesiomatu se stalo součástí programu oslav 1. výročí zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. „Na Poesiomatu se mně líbí ta samotná myšlenka participace občanů do veřejného života. Domnívám se také, že Poesiomat oživí náměstí a stane se součástí turistických tras a další zajímavostí našeho města. Věřím, že reakce místních obyvatel i přespolních návštěvníků budou pozitivní,” uvedl starosta města Žatec Radim Laibl.

Dialog Oráče se smrtí nebo legendární muzikál

Posluchači Poesiomatu se mohou těšit na dvacet skladeb souvisejících se Žatcem. Poetické mluvítko nabídne například pověst o zachránci města Borešovi, povídání o Žateckém pokladu, písně z legendárního muzikálu Starci na chmelu, dialog Oráče se Smrtí z nesmrtelného díla Jana ze Žatce či znělku městského rozhlasu, kterou pro Žatec složil místní rodák Karel Reiner.

„Návštěvníci si mohou poslechnout také básně žateckého patriota Adolfa Seiferta o chmelu, říkanku neznámého autora o Hrnčířském náměstí, recepty pro zdravý život od Maria Treben nebo se s doktorem Emilem Holubem, jedním ze slavných absolventů žateckého gymnázia, vydají do země Mašukulumbů,” doplnil Kos.

Žatec, Dublin, Paříž, Buffalo

Dramaturgii Poesiomatu v Žatci ocení i zahraniční návštěvníci. Vedle celé řady skladeb v češtině nabídne i báseň v němčině či tradiční židovskou ukolébavku v jidiš. Na realizaci Poesiomatu se pak výrazně podíleli také studenti a kantoři Základní umělecké školy Žatec.

Žatec se instalací Poesiomatu zařadil po bok více než padesátky českých a zahraničních měst. Poetická mluvítka oslovují kolemjdoucí například v kazašské Astaně, v evropském prostředí pak v Dublinu či Paříži a od letošního léta v americkém Buffalu.

Martin Šeda - Poesiomat & Piána na ulici