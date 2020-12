Útulek Jimlín nabízí k adopci Bena. Je to nejspíše kříženec bígla a slovenskýho kopova.

Ben má rád mlsky. Na vodítku chodí dobře a zvládá povel sedni. | Foto: Lucie Zahradníčková

Jde o nalezence, který je asi 5 let starý. Váhu při příjmu měl 18 kg a v kohoutku měřil cca 48 cm. Ben je zpočátku k lidem lehce nedůvěřivý, rád si však vyjde s každým na procházku. Ben na vodítku chodí dobře, z povelů zvládá sedni. Velmi rád mlsá a tak doučit povely nebude jistě těžké. Ke stejně velikým či menším psům bývá nekonfliktní, vetší psi mu zpravidla vadí. Pokud zvažujete rozšířit vaši stávající smečku, dorazte do útulku i s vaším stávajícím psem či fenou. Poplatek za adopci je 400 korun. Stránky útulku najdete na internetu. Volat pro informace můžete denně od 8 do 18:00 na číslo 604 451 258.