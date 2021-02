Osm zajímavých míst Dolního Poohří budou opět moci poznat běžci a turisté při etapách Ohřecké Osmičky nebo-li O8. „Termíny už jsou stanovené, začínáme 25. dubna v Klášterci nad Ohří. Připravené budeme mít zcela nové trasy, až na trasu v Panenském Týnci – ta jediná

bude stejná jako loni. Trasy sportovce a turisty zavedou na další málo objevená místa – vrchy Rubín a Úhošť, na tvrz Divice, okolo zámků Jimlín a Stekník, ke kryrské rozhledně, do Rašovic a k Panenskému Týnci,“ láká návštěvníky ředitel pořádající Destinační agentury Lukáš Pichlík.

Na webu https://www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka/ už bylo spuštěno přihlašování na jednotlivé etapy. Mottem letošního ročníku je #pořádpovrstevnici. „Je to trochu vtípek, který ocení hlavně ti, kteří vloni absolvovali více etap. Před každým startem jsem říkal ‚nebojte, je to pořád po vrstevnici‘, což tedy ne vždy byla úplná pravda. Ale ujalo se to a běžci to postupně začali sami používat,“ vysvětluje s úsměvem Lukáš Pichlík. Na start loňského prvního ročníku se postavilo téměř 300 účastníků. Také na základě jejich námětů připravila pořádající Destinační agentura Dolní Poohří pro letošní druhý ročník novinky, které v průběhu ledna a února postupně odkrývá na facebookovém profilu Ohřecká osmička. K němu letos nově přibyl i Instagram. Seriál má nové logo a jednotlivé etapy mají svůj název, který účastníkům napoví, co je asi čeká. Zajímavou novinkou je možnost vybrat si již nyní startovní číslo, s nímž budou běžci a chodci

absolvovat celý seriál. Před startem první etapy si také budou moci sportovci stáhnout aplikaci do svých mobilních telefonů, která bude zobrazovat trasy a upozorňovat na novinky.

Zároveň bude i lákat k jednotlivým zajímavostem v okolí tras. Významnou změnou je zavedení startovného a partnerství s Nadačním fondem Volně dýchej. „Při běhu i chůzi je velmi důležitě správně dýchat, užívat si čerstvého vzduchu. Ne každý má ale takové štěstí. Proto jsme se rozhodli, že letošní ročník bude dobročinný a veškerý výtěžek ze startovného půjde Nadačnímu fondu Volně dýchej, který pomáhá mimo jiné dětem s vrozenou vadou hrtanu,“ informuje ředitel. Startovné se platí ve výši 50 korun za etapu. „V dotaznících vloni sportovci zavedení startovného sami navrhovali. Věřím, že když budou vědět, že jdou peníze na dobrou věc, nebude zaplacení překážkou.“ (více o Nadačním fondu zde: www.volne-dychej.cz)

Co zůstává, je soutěžní charakter seriálu. Běžci a chodci opět dostanou slepou mapu Dolního Poohří a po každé absolvované etapě si do ní budou moci nalepit ústřižek. Odměny čekají na ty, kteří vyplní celou mapu, i na nejrychlejší běžce.

Etapy Ohřecké Osmičky:

1. etapa Klášterecko aneb Za zámeckým porcelánem – 25. 4.

2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! - 9. 5.

3. etapa Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra – 23. 5.

4. etapa Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec Sámo taky musel – 13. 6.

5. etapa Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii – 20. 6.

6. etapa Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní scénu – 11. 7.

7. etapa Žatecko aneb Rokokovým srdcem chmelnic – 22. 8.

8. etapa Kadaňsko aneb Návrat do třetihor – 12. 9.

Kateřina Táborská