Tyto pokusy byly předzvěstí pozdější opravdové autorské desky s názvem INSIDE MY BLUES (2008). Album mělo dobrý ohlas a v průběhu několika let se stalo její vstupenkou na pódia významných a ještě významnějších jazzových klubů USA. V roce 2011 napsala, složila, produkovala a nazpívala své druhé bluesové album „A Real Woman“ se všemi písněmi z vlastní tvorby.

Její fanoušci oceňují její „sladký“ a zároveň vzrušující a silný hlas i umění navázat kontakt s diváky pod podiem.

Shanna Waterstown je "Blues Woman" s úžasným hlasem, představující bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu nejvyšší úrovně. Dnes žije usazena v Evropě, kde se z ní stal tahák festivalů v mnoha evropských zemích. Absolvovala turné v USA, vystupovala a vystupuje Evropě. Např ve Francii, Německu, Švýcarsku, či na Slovensku. Zpívala na velkých festivalech jako Blues festival Baden, Blues festival Basel, a mnoho mnoho dalších. Předskakovala koncertům takových mistrů jako např James Brown, Buddy Guy nebo Louisiana Red .

Je jednou z nejzajímavějších bluesových umělkyň současnosti. Poté, co strávila mnoho let psaním a skládáním, nechává Shanna zaznít své vlastní skladby ve směsi s bluesovou a soulovou klasikou. Nechte se unést hřejivým, smyslným, mocným a autentickým hlasem, který je nejpůspbivější jako vždy – na živo…

A takhle zpívá klasiku: Proud Mary, Thrill is Gone I´d Rather Go blind

Srdečně jsou zváni všichni kteří rádi blues a podobné žánry. V malém českém městě si můžete dopřát stejný zážitek, jako na velkém festivalu třeba v Basileji!

