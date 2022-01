Bruslit na lounském zimním stadionu můžete i v lednu

Čtenář reportér Čtenář

Na Městském zimním stadionu v Lounech bude probíhat veřejné bruslení i tento měsíc. Ledová plocha tam pro lidi bude k mání třeba v úterý od 17.15 do 18.15, ve středu od 11 do 12 hodin či v neděli 9. ledna od 13.30 do 15.00 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Alena Šilhavá