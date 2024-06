V sobotu 8. června se mohou nejen obyvatelé Loun přijít podívat na Mírové náměstí, jak se během staletí měnil jeden z velmi zajímavých domů a spolu s ním se měnili i ti, kteří ho užívali.

Bylo tu..., není tu... Tentokrát autoři oblíbené historické expozice představí v Lounech historii domu č.p. 311. | Foto: se svolením Jaroslava Tošnera

Jedná se o dům číslo popisné 311. Nevšední výstavu pro zájemce o příběh a proměnu tohoto domu připravil Bořek Zasadil za pomocí svých přátel. Bylo tu …, není tu …, tedy výstava velkoformátových fotografií pod širým nebem bude ve městě mít již svůj jubilejní desátý díl a to za dobu devíti let.

Bylo tu…, není tu… Tentokrát autoři oblíbené historické expozice představí v Lounech historii domu č.p. 311.Zdroj: se svolením Jaroslava TošneraJak vznikla myšlenka výstavy Příběh jednoho domu nám popsal autor projektu Bořek Zasadil. „ První myšlenka přišla v době kdy jsem se dostal do zastupitelstva města a chtěl jsem, aby se do centra města na obchody vrátily kdysi nádherné výkladní skříně. Pak jsem při jedné z akcí věnované hotelu U Tří lip požádal paní Soférovou, jestli nemá fotografii s výlohou tohoto domu a ona my ji přinesla. Poslední impuls přišel před třemi lety, kdy jsem tento dům našel na jednom ze skel fotografa Karla Goszlera, které jsem restauroval pro Oblastní muzeum v Lounech. Někdejší krása domu mne nadchla a domluvili jsme se Slávkem Havrlantem z muzea, že připravíme a veřejnosti ukážeme dům č.p. 311 i s jeho příběhem“.

Dům se představí na devíti základních fotografiích. Nejstarší zmínka o domu pochází z roku 1406, ale první fotografie je pořízena v roce 1869. Nejvýznamnější osobností, která je z domem spojena je pruský král Fridrich Vilém III., který v něm v srpnu 1813 dvakrát přespal.

S domem jsou spojeny také životy hned několika významných knihkupců. Theodora Venty, Jindřicha Trunečka, Jana Pospíchala i Otto Mužíčka.

Výstava bude před domem č. p. 311 na Mírovém náměstí zahájena v 10 hodin a pak již přítomné provede jeho historií člověk nejpovolanější, Jaroslav Havrlant. Základní fotografie domu, zachycující jeho proměnu v čase, jsou doplněny o desku složenou z fotografií pořízených v době nedávno minulé a další deska představí osobnosti s domem spojené. Pro ty, kteří nestihnou zahájení, zde bude po celou dobu, tedy až do 17. hodiny, text s historií domu.

Pouze pro tento den si Bořek Zasadil připravil pro ty, kteří přijdou jedno velké překvapení.

Po ukončení akce bude celá výstava přenesena do Městské knihovny v Lounech, aby si jí ti, kteří jí nemohli vidět v den konání na náměstí, měli také možnost prohlednout.

