V termínu 28. - 30. května proběhlo v Praze v Podolí 1. kolo Českého Poháru v plavání dospělých. Žatecký oddíl reprezentovala skupinka juniorských a dospělých plavců v čele s Lucií Svěcenou, Jakubem Dvořákem a Filipem Machem. Tito plavci a také nadějní junioři Lenka Bešíková, Kristýna Dvořáková a Jakub Kroulík potvrdili skvělou formu, když se v obrovské konkurenci soupeřů z Maďarska, Turecka, Rakouska a ČR prosadili do finálových bojů!

Český pohár v plavání byl pro žatecké závodníky úspěšný. | Foto: Jiří Karas

Závod byl nominací na OH, a proto postup do finále A, nebo B byl velkým úspěchem. V každé disciplíně startovalo kolem 120 plavců, do finále pak postupovalo pouze 16 nejlepších. Na medailové umístění se prosadila pouze Lucie Svěcená druhým místem na trati 50M, na dvojnásobné trati ve finále obsadila smolné 4. místo. Lucie stále vládne v českých vodách na tratích 50 a 100motýlek, bohužel ale bude pravděpodobně vlivem zdravotních potíží ukončovat svou velkou plaveckou karieru a je na místě ocenit její 10ti leté období, kdy získala medaile na MEJ, MSJ, ME dospělých a také účast na OH v RUI v roce 2016. V této dekádě nechyběla na medailových místech v závodech Českém Poháru a MČR. Těšíme na její další vystoupení na MČR v Ústí nad Labem.