Jsou zde jemné písečné pláže a jedna z nich dokonce dva ostrůvky propojuje. Díky tomu se mezi nimi vytváří laguna, lákající ke koupání. Na ostrůvku lze přespat v kempu, hotel zde žádný není. A to taky činíme. Ač přírodní rezervace, ostrůvky lákají tisíce návštěvníků, třeba jen k víkendovému pobytu.

Přístup je ale regulován a na hlavní ostrov může vždy jen omezený počet návštěvníků. Máme štěstí, vyšlo to zrovna i na nás. Jsme v přístavu Bayona a tak vzhůru na malý škuner a po necelé hodince jsme rázem na Islas de Cies!

Portál MNN (Mother Nature Network) zveřejnil na svých stránkách přehled osmi nejčistších pláží světa. To samé uvedl poté i britský deník The Guardian už v roce 2007. A jedinou pláží z Evropy, která se do těchto písemností dostala, je právě ta na největším ostrově Islas de Cies, kterou jsme navštívili. Je právem považována za jednu z nejúžasnějších na našem kontinentu. Vyznačuje se nejen čistou vodou a pískem, ale zejména tím, že z ní nezmizeli původní živočichové.

Lze si užít jistoty, že vaše stopy budou z písku smazány křišťálově čistou vodou, o čemž jsme se sami přesvědčili. Po vykoupání jdeme na prohlídku ostrova. Všude rackové vyvádějí svá ještě ne úplně opeřená mláďata a nenechají nás se k nim moc přiblížit.

Z nejvyššího bodu hlavního ostrova se pak kocháme nádhernou vyhlídkou na záliv u přístavu Bayona, z něhož jsme sem připluli, na další ostrovy i na nekonečný oceán na západě, za nímž se už nachází Nový svět.

Tedy pro nás dnes už světadíl Amerika, tedy ten kdysi nový kontinent, o němž, že existuje, se dozvěděli zde na galicijském pobřeží dnešního Španělska zásluhou kapitána Kolumbovy výpravy Pinzóna a neohroženosti jeho námořníků na lodi Pinta jako první ze všech Evropanů! Navštívili jsme zde v přístavu Bayona repliku této jedné z Kolumbových lodí, na níž objevil místo Indie, kam směřoval kolem světa, později nazvané Západní, nový světadíl Ameriku, a byla první, která se vrátila do Evropy. Je to vlastně muzeum na lodi. Tato loď Pinta pod velením Martina Alfonsa Pinzóna se jako první vrátila 1. března roku 1493 z první Kolumbovy výpravy oznámit volnou cestu do Západní Indie a úspěšné dobytí Nového světa. Sem do Bayony.

Udivuje nás, jak je loď malá, prolézáme ji, držíme v rukou kormidelní kolo, díváme se na závěsná lůžka, kajutu kapitána, a o to víc obdivujeme tehdejší námořníky, kteří na ní pobývali několik měsíců. Na pevnině pak zakupujeme krásnou práci iberských sklářů totiž ze skla vytvořenou loď Pintu, vloženou do láhve. Mám ji doma „ve skleníku“.

Bayona je nádherně položený přístav jižně od ještě většího města Vigo (tým Celta Vigo hraje s přestávkami španělskou nejvyšší fotbalovou soutěž) u velkého zálivu Atlantského oceánu na západě Španělska.

Sem jsme se dostali od mysu Finisterre (původně i podle Jiráska: „Z Čech až na konec světa“ konec světa), což byl prvotní cíl naší cesty.

Ale my jsme se dostali přece jen ještě kousek dál dál za tento tzv. středověký konec světa.

Na méně známé, ale krásné souostroví Islas de Cies, s nádhernými plážemi a přírodními krásami chráněnými statutem ochrany přírody. Odplout se na ně dá z obou zdejších přístavů z Bayony, či z Viga. Moc se nám tam líbilo.

Ervín Dostálek