Chcete poznat města zblízka? Diskutujte s architektem

Čtenář reportér





Udělat nákup, prodat své výpěstky, zajít si ke kadeřnici, do knihovny, na mši nebo do skateparku. Ač se využití měst mění, stále zůstávají centry pracovního, kulturního i společenského života regionů. Jak by měla města fungovat v jednadvacátém století? To se dozvíte ve středu 21. dubna ve 20.00 v online přednášce a diskuzi s architektem Petrem Leškem z ateliéru Projektil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň