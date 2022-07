Sám umělec streetartu říká, že co začalo jako koníček mladistvé nerozvážnosti, se za 15 let změnilo v celoživotní vášeň, poslání a povolání. S cílem vyvolat u lidí úsměv i zamyšlení cestuji napříč světem se sprejem v ruce.

Na svém profilu na intenetu o sobě píše: Bod zlomu u mě nastal v 16 letech, kdy jsem se nachomýtnul ke graffiti časopisům. Moje okolí vyjádřilo nevoli ohledně mého nového koníčku, byl jsem ale natolik fascinovaný tím procesem malování, že jsem v něm nadále pokračoval. Najednou jsem maloval větší a kvalitnější díla, začal jsem experimentovat s 3D technikou a fotorealismem.

Jako plnoletý, už jsem měl větší problémy se zákonem a tak jsem těchto aktivit zanechal a soustředil se na kvalitu mé tvorby. Ulice jsou ale stále moji galerií. Podnikl jsem několik cest na vlastní triko kolem evropy, z níž největší byla 2 měsiční pouť v rámci projektu s Amnesty international, kde jsem maloval ohromné stěny s lidskoprávní tématikou. Stal jsem se známým, nikoliv však spokojeným. Po dokončení vysoké školy, jsem odjel na rok do Kanady, ale prakticky jsem tam byl krátce, protože jsem měl práci po celém světě. Největší úspěch, o kterém se mi ani nesnilo, bylo pozvání namalovat hlavní stěnu na New York Hall of fame, byl jsem tedy prvním čechem na zdi síni slávy, na místě, kde graffiti kultura vznikla.

Od těch dob cestuji a živím se tím, co mě baví. Zanechávám své malby jako poselství pro ostatní a i kdyby to znělo naivně, změnit tento svět na lepší místo je mým cílem.

Infocentrum Žatec