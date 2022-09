Slyšeli jsme cikády, příjemný šum vln a projíždějících výletních lodí a trajektů, racky a samozřejmě ranní a odpolední kostelní zvony. Krásné procházky k soše prvního prezidenta samostatného Chorvatska Franja Tudmana a poté ke kostelu Sv. Filipa i Jakova. Občerstvení po cestě je o trochu dražší než v Čechách, točený půllitr piva vyjde na 20 - 25 kun, což je asi 70 - 80 korun, káva 10 až 12 kun, kolem 35 korun, točená a kopečková zmrzlina také 10 až 12 kun a například hranolky nebo hot dog stojí okolo 20 kun, 70 korun. V obchodě jsou ale ceny srovnatelné. A kdo by chtěl posílat pohled do Čech, nebo jinam do zahraničí, tak obrázková pohlednice vyjde na 3 kuny, 10 korun a poslání 8,60 kun, zhruba 27 korun. Po krásném týdnu koupání, mlsání dobrot a odpočívání, cesta domů autobusem potrvá necelých 15 hodin.