Celková návštěvnost Chrámu chmele a piva se v posledních letech pohybuje kolem 9 až 10 turistů ročně. Této úrovni by se chrám chtěl přiblížit i letos, ale není jisté, zda se to povede – už nyní ve statistikách chybí návštěvy za první čtyři měsíce kvůli uzavření z důvodu protiepidemických opatření.

Druhý důvod dobré návštěvnosti pak souvisí s letošní novinkou. „Poprvé jsme měli otevřeno non-stop celé prázdniny včetně pondělků. To je několik dnů navíc. Cílem bylo uspokojit maximum prázdninových výletníků na vrcholu turistické sezóny,“ dodal Havelka.

To je dokonce ještě o dvě desítky návštěvníků více, než dorazilo o loňských prázdninách – návštěvnost 5536 turistů za červenec a srpen 2020 byla přitom nejvyšším prázdninovým zájmem za poslední roky. „První důvod velmi slušné letošní i loňské letní návštěvnosti je stejný: Jde hlavně o české turisty, kteří kvůli covidové situaci více cestují po Česku. Za jejich zájem o náš chrám i chmelařskou tradici Žatecka jsme samozřejmě rádi,“ komentoval letní návštěvnost ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.

Potěšitelný zájem turistů zaznamenal o letošních prázdninách Chrám chmele a piva, hlavní turistická atrakce Žatce. Během července a srpna do něj přišlo 5557 návštěvníků.

