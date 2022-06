Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé skladby Maestra Ennia Morriconeho, filmové hity z filmů Gladiátor, Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady Gaga) Skyfall (James Bond), a další. Diváci uslyší též stálici repertoáru Bohemia Voice, kterou z originálu Canto della Terra, napsanou pro Andrea Bocelliho, přetextovala na Píseň o Zemi Šárka Krejčí, dvorní textařka Bohemia Voice . Velká část večera bude věnována patronům České země. Úpravy i původní a cappella skladby věnované českým patronům pro Bohemia Voice napsala Veronika Ptáčková. V průběhu večera zazní též Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka s názvem Země má od Apoleny Novotné. V neposlední řadě zazní hity Heal the World nebo Your the Voice – Slyším hlas, písně oslavující lidského ducha.