Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost vidět interiér kostela, jehož původ sahá až do doby panování krále Václava IV. a interiéry krásné stavby rozhledny, jejíž zmenšenina je umístěna i v Parku Boheminium u Mariánských Lázní. Jedná se o skvost mezi rozhlednami České republiky. Prohlídka vede kryrskou Malou Stranou, stoupáním historickou křížovou cestou z roku 1764 až k rozhledně, do míst, kde kdysi stával kryrský hrad.

Neváhejte si udělat výlet za poznáním s trochou turistiky a navštivte Kryry. Nechte se unést do časů vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků, do časů krásných středověkých hradů. Přijeďte si vyslechnout vyprávění o prvních kryrských pánech, kteří dokázali vystavět na Kostelním vrchu svůj hrad Kozihrady, komu jej po letech prodali a kdy a kým byl zbořen. Přijeďte zjistit, kdo byl nekorunovaným králem Severozápadních Čech, kdo byl bohatší než Rožmberkové, co v kraji vybudoval rod Kolowrat – Libsteinští a jak výrazně do dění zasáhly rody Questenberků, Lobkowitzů a Ditrichsteinů.

Prohlídka probíhá za každého počasí vyjma silného deště! Každý účastník prohlídky na závěr obdrží zdarma kryrský suvenýr, který věnuje starosta města. Dvouhodinovou prohlídkou opět provede Emilie Mazourová, kronikářka města Podbořany a kryrská rodačka. Vstupné za komentovanou prohlídku zdarma, na rozhlednu 10,-Kč/osobu. Bližší informace naleznete na webových stránkách města www.kryry.cz/aktuality.

Těšíme se na všechny návštěvníky města se zájmem o historii!

Emilie Mazourová