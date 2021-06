Prohlídky rozkvetlých zámeckých zahrad pro jednotlivce i skupiny s výkladem o italské terasovité zahradě budou na zámku Stekník.

Na 12. a 13. června se chystá Víkend otevřených zahrad na zámku Stekník. | Foto: NPÚ

Již tradičně se zámecká zahrada na Stekníku zapojuje do projektu „Víkend otevřených zahrad“, který se zde uskuteční ve dnech 12. a 13. června. Počátek této kulturní akce nacházíme ve Velké Británii, kde se v roce 1998 pod názvem „Open Garden & Squares Weekend“ uskutečnil první ročník. Pro velký zájem se tato myšlenka oslavy zahrad postupně rozšířila do dalších zemí kontinentální Evropy. V minulých letech se do této akce zapojilo více než 200 tuzemských zahrad.