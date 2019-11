Jedenáct malých klaunů tam hopsalo, tančilo, zpívalo a recitovalo. A co se vlastně přihodilo? Probíhala tam vernisáž výstavy Jak to chodí v cirkusu.

Lounská knihovna dvakrát v roce vyhlašuje výtvarný projekt pro děti všech věkových kategorií. Také nyní se jich zapojily desítky z mateřských i základních škol. Především klauni a akrobati, ale také lvi, sloni a další představitelé cirkusové zábavy budou zdobit dětské oddělení knihovny až do března příštího roku. Poděkování za slavnostní zahájení výstavy patří učitelkám a dětem z MŠ Fügnerova v Lounech. Pokud máte čas a chuť, neváhejte a přijďte se podívat a na chvíli se přenést do cirkusového prostředí.

Pokud rádi výtvarně tvoříte, můžete se zapojit do dalšího projektu knihovny na téma Z pohádky do pohádky. Výtvarné práce do maximální velikosti A2 na téma pohádek a pohádkových postav můžete odevzdávat v roce 2020 do 6. března.

Jana Hrbková,

Městská knihovna Louny