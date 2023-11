Dana Bártu a Illustratosphere čeká od poloviny listopadu do konce roku patnáct zastávek podzimního turné. Série vystoupení napříč českými i slovenskými koncertními sály se uskuteční pod názvem Němá éra tour odkazující na nedávné vydání remasterovaných reedic prvních dvou alb. V Lounech vystoupí ve Vrchlického divadle 4. prosince.

Dan Bárta a Illustratosphere | Foto: Lucie Maceczková

„Němá éra je jednou ze stěžejních písniček z úplně první desky, kterou jsme s chlapci udělali, přičemž ta skladba odkazovala na éru, kdy ještě neexistovala artikulovaná lidská řeč. V součase se ten název do jistý míry hodil pro album samotný, protože pro něj mohlo těch posledních dvacet let, kdy nebylo na trhu v žádný fyzický podobě, být takovou němou dobou, neb nemohlo hrát ve vší své šíři,” říká o pojmenování série Dan Bárta.

Debutová nahrávka Illustratosphere (2000) a navazující Entropicture (2003) se na jaře tohoto roku dočkaly remasterované reedice. Poprvé si fanoušci mohou poslechnout oba zásadní tituly nejen na CD, ale i na vinylových deskách. Remasteringu nahrávek se ujal kytarista Miroslav Chyška, zakládající člen kapely, který stál i u původního zvuku debutu, jenž získal cenu České hudební akademie Anděl v kategoriích Album roku a za něž získal Dan Bárta jedno z deseti ocenění v kategorii Zpěvák roku.

Spolu s Bártou a Chyškou tvoří současnou sestavu klávesista Filip Jelínek a kontrabasista a baskytarista Robert Balzar. Čtveřice se potkává na pódiích také coby členové formace J.A.R. Od roku 2014 zastává post bubeníka slovenský hudebník a promotér Martin Valihora, oblíbený i v zahraničí; hrával například s japonskou klavíristkou Hiromi Uehara nebo se skupinou Mezzoforte.

„Zatímco ve třiceti jsem měl dojem, že z tý naší muziky a našeho hraní se svět musí zbořit, tak dneska ten pocit vlastně nemám. A o to líp se mi hraje, protože to vnímám mnohem nezatíženěji. S klukama jsme se na tom shodli, řekli jsme si, s ohledem na to, jak čas letí, kolik koncertů nás ještě čeká a kolik už jsme jich odehráli, že to spíš vypadá, že většinu už jsme odehráli, takže si to za prvé nemá cenu kazit nějakou zbytečnou upjatostí a za druhý, já být vámi, tak raději přijdu," ohlíží se Bárta.

Němá éra odstartuje 18. listopadu v Českém Těšíně v rámci 50. Těšínského jazzového festivalu, pokračuje 19. listopadu v Jeseníku v Divadle Petra Berzruče, 20. listopadu v brněnském sále SONO Music Clubu, 22. listopadu v Říčanech v Kulturním centru Labuť, 23. listopadu v děčínském Městském divadle a 29. listopadu v prachatickém Městském divadle. Prosincová vystoupení se konají 2. v Pardubicích v Music club Žlutý pes, 3. na Ostravských Vánocích, 4. v Lounech ve Vrchlického divadle a 11. v mladoboleslavském Škoda Muzeum. Rok 2023 uzavře skupina trojicí koncertů v pražském klubu Jazz Dock ve dnech 12., 13. a 14. prosince.

Němá éra na Slovensku proběhne 25. listopadu v hudebním klubu Blue Note v Novém Mestě nad Váhom a 26. listopadu ve Velkém sále Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Předprodej vstupenek probíhá v sítích GoOut, TicketLive, smsticket, či na stránkách jednotlivých pořadatelů.

