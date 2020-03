Dárek energetiků překvapil a hlavně potěšil seniory z domova U Pramene

Bývá zvykem, že pokud je někdo oslavencem, tak dostává méně či více hodnotné dary. V případě Skupiny ČEZ tomu ovšem je často naopak. Většinou je to ona, kdo dary jako připomínku kulaté existence některého ze svých výrobních provozů rozdává. Nejinak tomu bylo i ve středu 11. března, kdy se v roli dárce ocitla Elektrárna Počerady a u příležitosti 50 let od uvedení do provozu, obdarovala seniory z lounského domova U Pramene.

Vedení a zaměstnanci Elektrárny Počerady darovali seniorům z lounského domova U Pramene novou 50palcovou televizi. Zástupkyni ředitelky Gabriele Hetzerové ji před vchodem do domova předal ředitel elektrárny Miroslav Kryl. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ