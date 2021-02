Měsíc leden je symbolem již tradiční Tříkrálové sbírky. V tomto chaotickém a neobvyklém roce jsme ji nemohli uskutečnit fyzicky a byla zaměřena na základ výtahu pro seniory do našeho klubu, aby se aktivit mohli účastnit i senioři s různými zdravotními problémy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ V. Šimánek

Přestože to byly neobvyklé podmínky a v této situaci nám vyšly vstříc: Lékárna u Mikuláše, Infocentrum Louny a Kaufland. Všem jmenovaným moc a moc děkujeme. Zároveň děkujeme všem dárcům, kteří do celkové vybrané částky 3 648 korun. Pokud někdo ještě by chtěl přispět, můžete do konce března přes www.trikralovasbirka.cz, zde najdete veškeré informace a je nutno napsat Charita MOST- výtah Louny. Po ukončení sbírky budeme mít základ na výtah. Náš klub v Lounech již působí 17 roků, stáří není nemoc, ale dar, který není každému dán. Kdo nezemře mlád, zestárne a nemůže nebo nechce být sám s úctou za všechny aktivní seniory.