V muzikálu zazněly texty Jiřího Žáčka, hudbu složil Richard Mašata a scénář připravila Eva Kleinová. Na vystoupení se poctivě a usilovně připravovaly všechny třídy. Zapojili se jak ti malí, tak i náctiletí. Vzájemně spolupracovali a bavilo je to. Společně připravovali kulisy, rekvizity, zpívali a tančili. Rodiče možná ani netušili, jak úžasné potomky mají. „Jsem moc spokojená! Nejvíc mne těší, jak představení stmelilo kolektiv dětí i kantorů. Děti zažily něco jiného. Nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, ale dopadlo to skvěle. Ve finále jsme byli všichni nadšení. Děti byly fantastické,“ hodnotí vystoupení režisérka muzikálu Eva Maťátko. (jto)