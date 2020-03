Zábavným odpolednem, které nahradilo střihání pásky, se veřejnosti představilo opravené Nerudovo náměstí. Akce se v sobotu 29. února, který byl Dnem navíc, zúčastnilo přes sto lidí, kteří se nejen bavili, ale také mohli vyplnit anketu, v níž říkali, co by mohlo náměstí ještě zkrášlit.

Den navíc na Nerudově náměstí bavil | Foto: T. Kassal

Program otevřel soubor žatecké ZUŠ Little Bit Band, po němž se představili také stepaři z DDM v Ústí nad Labem a Klaun Pepišto s Divadlem Bezevšeho. Zábavné hry byly určené hlavně pro děti, jež navíc lákal i stánek Baltíku v něm si mohly prohlédnout i vyzkoušet, jak se programuje nebo hraje s malými roboty. Nechyběly ani skládačky nebo lovení ryb, což nabízely pracovnice oddělení životního prostředí žatecké radnice. Dospělí si naopak užívali hudbu či občerstvení, také si ale mohli na informační tabuli přečíst podrobnosti o historii a současnosti Nerudova náměstí. O jeho budoucnosti je právě anketa, v níž se lidé vyjadřují k tomu, co by mělo náměstí zdobit. Anketu je možné vyplnit přes Mobilní rozhlas Žatec a je přístupná také z facebookového profilu Žatecký Zpravodaj Město Žatec.