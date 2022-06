Na místní hasičské zbrojnici se jich ujali Postoloprtští dobrovolní hasiči, kteří jim předvedli všechny druhy svých hasičských vozidel. Děti se mimo jiné dozvěděly, k čemu se které z nich používá, mohly si do nich i sednout a zblízka si je prohlédnout. Nejen pány kluky, ale i přítomné holčičky zajímalo snad úplně všechno. Například, co mají hasiči při výjezdu na sobě, jak fungují ochranné prostředky, proč má hasič na sobě dýchací přístroj, co se děje, když se spustí siréna a co všechno obnáší být hasičem.