Děti z lounské MŠ V Domcích zpívaly koledy s Deníkem

I na Žatecku a Lounsku se lidé s radostí zapojili do akce Česko zpívá koledy, kterou už několik let pořádá Deník. Po celém okrese zazněly koledy jako třeba Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Jak jsi krásné, neviňátko.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti z lounské MŠ V Domcích zpívaly koledy s Deníkem. | Foto: MŠ V Domcích Louny

Všem, kteří se zapojili děkujeme a těšíme, že si příští rok opět zazpíváme. ​Letos poprvé se naše mateřská škola zapojila do akce Deníku. Zvolili jsme čas vycházky, tedy mezi 10. a 11. hodinou. Přijít mohl každý, kdo si chtěl zazpívat a třeba potrénovat na večerní zpívání. A tak se u nás sešli rodiče, prarodiče i bývalé kolegyně, kterým byly rozdány hudební nástroje. U kláves se vystřídaly učitelky i paní ředitelka. Podařilo se nám vytvořit sbor dětí, pedagogů i hostů a moc jsme si to užili. Po hudební produkci na všechny čekalo pohoštění: šípkový čaj, cukroví a perníčky, které napekly děti a vánočky, dar od místního pekaře. Už se těšíme na další ročník. Děti a paní učitelky z Mateřské školy Louny, V Domcích 2427 p.o.