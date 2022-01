„Soutěže jako je tato velmi vítám. Jsou motivací pro architekty, stavební firmy i další subjekty spjaté se stavitelstvím. Dokazují, že kvalitně odvedená práce, která stojí za výstavbou nových objektů či rekonstrukcí stávajících budov, je obrovsky ceněna, a to nejen mezi odborníky. Zároveň mohou motivovat mladé generace ke studiu stavebních oborů,“ vyjádřil se k významu soutěže hejtman Jan Schiller.

Městská plavecká hala v Lounech.Zdroj: studio dkarchitekti„Městská plavecká hala je největší stavbou města za posledních 25 let a studio dkarchitekti jí dali opravdu osobitou tvář. Inspirace naším Českým středohořím a ostré rysy stavby se líbí nejen odborné veřejnosti, ale i návštěvníkům,“ řekl starosta Loun Pavel Janda. Do Loun putuje i ocenění pro Ekostavby za třetí místo v soutěži a to za Zelený dům. "Věřím, že díky těmto cenám se bude o lounské stavbě tohoto století víc vědět a bazén bude mít hodně spokojených návštěvníků,“ dodal Janda.

SEZNAM OCENĚNÝCH STAVEB

1. místo: titul „Stavba Ústeckého kraje 2021“ a finanční odměna 30 tisíc korun

à Městská plavecká hala Louny

Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.

Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.

Investor: Město Louny

Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

2. místo: finanční odměna 20 tisíc korun

à Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec na MÚ – II. etapa

Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Bc. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

3. místo: finanční odměna 10 tisíc korun

à Zelený dům

Přihlašovatel: ES Reality s.r.o. Louny

Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík, Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek, Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf

Investor: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zvláštní cenou hejtmana Ústeckého kraje a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021 výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1 Palivového kombinátu Ústí. Autorem této stavby je společnost Terén Design.

