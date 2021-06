„Podařilo se nám sehnat sponzorský dar, za což jsme nakoupili materiál. Šikovné ruce se spojily, dobrosrdeční lidé a Městská knihovna Žatec poskytli knížky a knihobudka je na světě,“ sdělila Jaroslava Mangová, předsedkyně Okrašlovacího spolku.

Přístupná je široké veřejnosti. „Zatím jsme do ní umístili jen časopisy a pár knížek a zkoušíme zkušební provoz, zda do ní nebude zatékat. Ale naplníme ji i knížkami, dětskými i pro dospěláky. Děkujeme všem, kteří knihy již darovali a žádáme ostatní, máte-li doma 1-2 knížky navíc, darujte a doplňte naši knihobudku,“ řekla Mangová a dodala: „Aby stroupečská knihobudka sloužila co největšímu množství občanů, návštěvníků a turistů, kteří obcí třeba jen prochází či projíždí, rozmístili jsme informace s mapkou, kudy se k budce dostat.“

Martin Mudroch