Pocit z ocenění byl nádherný. A to jsme ještě nevěděli, že se chystá další úžasná akce. Ke konci října nám bylo oznámeno, že se v pařížském sídle UNESCO bude konat výstava věnovaná historii 20 let mezinárodní výstavy, kde bude představen výběr těch nejlepších prací z let 2003 až 2022. A naše škola byla vybrána mezi těmi, kteří se zúčastní. Vybrány byly dvě prostorové práce Karolíny Folberové a Ivany Petřivalské Karel Čapek a R. U. R.