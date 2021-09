15 h. Panoptikum starého města lounského Historická procházka nás zavede do Loun kolem roku 1890. Vydejme se s historikem PhDr. M. Vostřelem, Ph.D. po stopách tehdejších osobností našeho města. Začátek komentované prohlídky bude před lounským muzeem.Veškeré vstupy a akce jsou zdarma.

14 h. komentovaná prohlídka kostelů sv. Petra a 14 sv. Pomocníků V kostele sv. Petra, kde začínáme, se od historika ThLic. J. Havrlanta, Th.D. dovíme historii kostela spjatého s počátky města. Poté půjdeme do blízkého kostela Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků.

10 h. komentovaná prohlídka Kotěrovy kolonie Prohlídka nejstaršího zahradního města v Čechách, projektovaného zakladatelem moderní české architektury Janem Kotěrou, od jehož narození letos uplyne 150 let. Start na nároží ulic Dykova a Čeňka Zemana (u mateřské školky). Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

Tradiční den otevřených památek proběhne v Lounech tuto sobotu. Vstupy do muzejních objektů budou v rámci Dne evropského dědictví od 10 do 17 hodin zdarma, platí pro dům Pivovarská 189 s přírodovědnými expozicemi a výstavou kramářských tisků, Muzeum Zkamenělý les u Minigolfu, Žateckou bránu a Archeoskanzen Březno u Loun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.