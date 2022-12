Chybět nebude Coca-Cola Food Truck s nápoji a sladké či slané občerstvení. Výtěžek z prodeje jídla, pití a dárkových předmětu poputuje na podporu Českého červeného kříže, konkrétně na jeho projekt Help Trans, jenž pomáhá s mobilitou seniorů, handicapovaných či dětí. Kvůli této kulturní akci město Podbořany uzavře od neděle 4. prosince 14 hodin do pondělí 5. prosince 19 hodin parkoviště před Rubínem a parkoviště před restaurací Růže. Roadshow Coca-Coly po českých městech odstartovala 24. listopadu v Čáslavi a skončí 22. prosince ve Stupavě. Na severu Čech kamion se Santou Clausem zavítá třeba ještě do Teplic (7. prosince) a České Lípy (8. prosince). (mm)