Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině, které má denní kapacitu 600 lidí, prošlo od jeho otevření do půlnoci 13 351 uprchlíků před válkou Ruska proti Ukrajině.

Krajské centrum bylo původně v provozu 24 hodin denně a za den se zde vystřídalo i 20 dobrovolných hasičů z našeho kraje. Není to tak dlouho, co byla ukončena téměř roční spolupráce dobrovolných hasičů na očkovacích centrech a onkologii, kde bylo odpracováno téměř 10 000 hodin. Na KACPU se začíná sloužit již třetí měsíc, ale síly pomalu docházejí, což je logické, protože nejde čerpat dovolenou do nekonečna. Všem dobrovolným hasičům, ale i dalším dobrovolníkům patří obrovské díky.

Nyní se jedná o provozních podmínkách centra pro další období, ale jisté je, že minimálně v květnu spolupráce ještě poběží. My bychom potřebovali další dobrovolníky, kteří se můžou hlásit organizátorovi směn z řad dobrovolných hasičů Matěji Proškovi 773 747 139 matej.prosek@hasicovo.cz případně přes své okresní starosty.

Bohužel covid i válka jsou na tom stejně jako třeba povodně. Jedná se o extrémní situace, které přišly bohužel hned po sobě a je potřeba v těchto situacích držet při sobě a jsme moc rádi, že jako hasiči při sobě držíme a ještě, že je nás tolik…

Matěj Prošek - člen VV KSH Ústeckého kraje