Již od rána měli hasiči napilno. Stavěli altány, podium, stánek s občerstvením. Slavnost začala v 10 hodin, kdy starosta sboru René Sádovský uvítal hosty - Jiřího Hence, starostu KH a OSH, za HZS Žatec mjr. Mgr. Jakuba Vlčka a velitele jednotky SDH Libočany Antonína Hrušovského. Zástupce HZS mjr. Mgr. J. Vlček vyzvedl ve své řeči dobrou spolupráci s libočanským sborem. Jiří Henc ocenil práci sboru a jeho akceschopnost.

Po uvítání všech přítomných diváků i spřátelených hasičských sborů, které na oslavy dorazily, následovalo ocenění členů SDH Libočany. Dalším bodem oslav bylo požehnání prvnímu hasičskému praporu libočanských hasičů. To provedl farář Augustin Josef Špaček. Po požehnání praporu se vydal průvod obcí na místní hřbitov, aby zde hasiči položili věnec a minutou ticha uctili památku svých bývalých členů. Následovala spanilá jízda do které se zapojily všechny přítomné jednotky hasičů. Jízda vedla přes obce Čeradice, Sedčice, Nové Sedlo a zpět do Libočan.

Mladí ukázali, co dovedou

Po spanilé jízdě následovala soutěž v požárním útoku, do které se zapojili i mladí hasiči z Libočan. Následovala další soutěž, běh na 50 metrů s překážkami. Soutěžící dvojice musely překonat okno, kladinu a posledním úkolem bylo nastříkání do terče pomoci ruční stříkačky.

Po celou dobu slavnosti byl k dispozici stánek s občerstvením a skvělé komentování jednotlivých událostí v podání Vojty Šubrta a René Sádovského. Po přestávce se opět soutěžilo, a to v netradičních disciplínách jako byla štamprdlová štafeta a libočanský dvojboj.

Počasí se vydařilo a oslava výročí také. O dobrou náladu a veselé momenty při plnění disciplín nebyla nouze. Starosta sboru René Sádovský předal přítomným upomínkové předměty s emblémem sboru.

Vyvrcholením oslav byla zábava, která se konala v místním kulturním domě. Děkujeme všem, kteří svou účastí podpořili naše oslavy založení sboru.

Miloslav Hofmann,

SDH Libočany