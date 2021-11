Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na Dýňové (po)svícení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Každého hned napadne Halloween, ale to se mýlíte! Chceme připomenout úplně jiný podzimní svátek, a to Památku zesnulých. Pro děti i dospělé je přichystaná spousta zábavy osvětlená stezka mezi dýněmi, kde se budou plnit různé úkoly, dílničky, dlabání dýní, řepy, od 15 do 18 hodin budou k zakoupení a ochutnání dýňové speciality, které připravila Kavárna s duší Kamarád Lorm.