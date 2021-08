„Naše pobočná stanice v Tušimicích je vybavena i výkonným motorovým člunem. Máme totiž na starost i dohled nad kaskádou vodních elektráren ČEZ na Vltavě. Pokud se tam něco děje, okamžitě vyjíždíme tím směrem. Proto jsme uvítali možnost zapojit se do dnešního společného cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Jednak vodní nádrž Nechranice máme doslova přes kopec, takže můžeme být během několika minut nápomocni při řešení jakýchkoliv mimořádných událostí na vodní hladině, a samozřejmě sem jezdíme cvičit i sami. Nyní si tedy posádka lodě zopakuje nácvik záchranářských prací a zároveň za provozu prověří technický stav plavidla,“ říká Luboš Lorenz, velitel pobočné stanice požární ochrany elektráren Tušimice a Prunéřov.

Elektrárenští hasiči zasahovali na vodní hladině i břehu společně s kolegy z JSDH Kadaň, JSDH Klášterce nad Ohří, HZS SŽD Chomutov a Vodní záchranné služby ČČK na Nechranické přehradě. Hlavním úkolem všech bylo dostat parašutisty do člunu a dopravit je i s jejich výstrojí zpět na pevnou zem. Některým se ale z vody příliš nechtělo, a tak před přistáním dobrovolně „hodili záda“, aby se mohli ještě trochu čachtat. Na druhou stranu pak ovšem pomáhali hasičům s vytažením a ukotvením jejich lodí.

Z pohledu hasičů i vodních záchranářů se jednalo již o tradiční akci, neboť vlnové výsadky parašutistů z různých výšek od 400 do 1000 metrů do Nechranické přehrady se v rámci dne otevřených dveří na Letišti Žatec „Macerka“ konají každoročně. „S pořadateli jsme domluveni na spolupráci dlouhodobě. Oni potřebují dostat v pořádku vzdušný výsadek na břeh a my si tak procvičíme záchranu osob z vody. Jsou zde prakticky všechny jednotky z okolí přehrady, které mají k dispozici čluny a jsou tak připraveny na opravdový zásah zde, na řece Ohři, ale i jinde,“ dodává k tomu instruktor společného výcviku Filip Foukal, velitel JSDH Klášterec nad Ohří.

Podle jeho dalších slov smyslem tohoto cvičení tak kromě prověření součinnosti s Vodní záchrannou službou ČČK bylo ověřit si, co kdo umí nebo ještě plně neovládá a podle toho si rozdělit práci. „Prostě vše je o koordinaci jak na hladině, kde si nesmíme překážet, tak i na souši, a to od velení přes vytažení osob z vody až po jejich dopravu na břeh. Pochopitelně se jednalo také o vyzkoušení techniky, tedy právě motorových člunů, které mají jednotlivé jednotky k dispozici,“ uzavírá Filip Foukal.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy